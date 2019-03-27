報導修女被剝削成「性奴」　教廷女性雜誌遭打壓…創辦人率眾總辭

▲《女性教會世界》創辦人斯卡拉菲亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《女性教會世界》創辦人與編輯委員會宣布，將在新一期出刊後集體請辭，原因是抗議教廷對其組織內部的不信任與抹黑，並將他們「置於男性直接控制之下」。創辦人斯卡拉菲亞（Lucetta Scaraffia）表示，自從針對修女被性虐待的報導出刊後，該雜誌就不斷被施壓，甚至讓男性編輯進入該組織，不重視現職女性的工作價值。

創刊於2012年的《女性教會世界》（Women Church World）每個月隨《羅馬觀察報》（L'Osservatore Romano）發行，同時有線上西文、法文與英文版，它是唯一由全女性出版的教廷刊物，也被視為教廷處理女性議題的轉捩點。斯卡拉菲亞在給現任教宗方濟各（Pope Francis）的信中指出，「我們正在被遺棄，因為我們被不信任與逐漸去正當化（de-legitimisation）的氣氛所包圍。」

儘管《女性教會世界》並不是唯一報導教會醜聞的媒體，但他們早在事情大量爆發前，就已接到不少女性的求救信，斯卡拉菲亞認為，她們不能再保持沉默。不過《羅馬觀察報》的新主編孟達（Andrea Monda），卻任用了其他編輯，並在報上不斷刊載與《女性教會世界》完全相反立場的文章，斯卡拉菲亞痛批，「他們開始選擇任用服從的女性，教宗所倡導的『直率發言自由』（parresia）早已被拋棄。」

被指控的孟達則反駁，他已向該雜誌保證，其董事會完全自治，不會有任何干涉與破壞，並在聲明中強調，「我絕不會以服從的標準選擇任何人，不論是男性或女性。」