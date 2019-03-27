英國會架空政府！自行表決脫歐方案　梅伊：拒全盤接受

▲英國首相梅伊願以辭職換取脫歐協議過關。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國下議院在當地時間27日針對多項脫歐議題進行指標性投票，雖然投票不具實質法律效益，僅是替首相梅伊的脫歐協議尋求解套方案，不過此舉形同架空英國政府的脫歐主導權。梅伊表示，政府不會受投票結果約束，仍會採取對英國有利的協議。

國會下議院25日以329票對302票獲通過「萊特溫修正案」，讓議員能針對脫歐協議的某些項目進行投票。《路透社》指出，下議院投票結果雖無實質法律效益，但若是議員們達成某項共識，將會對梅伊（Theresa May）政府構成相當大的壓力。脫歐事務部則指出，這項修正案顛覆了民主制度的平衡，立下危險的前例。

下議院投票項目除了二次公投、無協議脫歐、接受梅伊脫歐協議、續留歐盟外，還可能採取「挪威模式」，成為歐洲經濟區成員，共同負擔歐盟預算，享有歐盟單一市場的各項貿易優惠，各國公民也可自由流動，但無法參與訂定歐盟相關政策。或是遵照「加拿大模式」，與歐盟談判簽訂綜合性經濟貿易協議（Ceta），讓英國享有歐盟單一市場，取消食品、服務業以外關稅，且不須承擔歐盟預算義務。

投票開始前，已有部分議員呼籲梅伊下台。梅伊則表示，沒有政府會在未知結果的狀態下開空白支票，因此政府不會承諾接受下議院投票結果。不過，梅伊也向議員喊話，表明自己願意考慮辭職，換取脫歐協議過關。英國銀行則指出，脫歐公投結束後3年以來，英國每周經濟損失至少8億英鎊（約台幣323億元）。