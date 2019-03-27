1歲女兒臉頰被抓瘀青！媽查看監視器…嚇見白色人影「飄向嬰兒床」

▲美國年輕媽媽發現女兒的房間內有不明「白色人影」。（圖／翻攝自nightghosthouse YouTube）

國際中心／綜合報導

這到底是什麼！美國密西根州一名年輕媽媽發現1歲女兒的臉頰和脖子上有不明的抓痕，於是在房間內裝設監控系統，想確認女兒到底出了什麼意外。沒想到當她查看畫面時，竟然發現有「白色人影」緩緩飄在嬰兒床邊，這時女兒就站了起來抓住圍欄，尋找白影四處張望。

綜合外電報導，這段影像是由25歲年輕媽媽海瑟（Heather Brough）發現，她平常和1歲女兒居住在丈夫約書亞（Joshua Higgins）母親的家，夫妻倆有天醒來發現女兒的臉頰和脖子上有瘀青與抓痕，於是在房間內裝設即時監控系統。

沒想到海瑟查看畫面時，畫面上竟然出現了一團「白色人影」，從房間門口慢慢飄向嬰兒床，接著消失在空氣中。這時女兒竟然站起身來，雙手抓住圍欄四處張望，像是在尋找不明白影一樣。

整段畫面曝光在網路上，海瑟也接受電視台的訪問。她表示，當下真的嚇死了，趕緊衝入房間抱緊女兒。而她的婆婆也表示，其實這棟房子以前的主人是一位老太太，這名老太太在樓梯上跌倒後摔斷尾椎骨，孤獨躺著無法移動而慢慢死亡，過了很久以後才被人發現屍體。

這對夫妻倆認為這棟房子一定鬧鬼，過去也常在房子內聽到一些奇怪的聲響，海瑟有天醒來也感覺到有不明物體證再掐著她的脖子。現在他們正積極尋找新的房子，準備要搬離這棟鬼屋。