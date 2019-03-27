1歲女嬰午睡…監視器電線繞頸死亡　媽悲痛：每天活在地獄

▲潔西卡。（圖／翻攝自臉書／Danielle Duggan）



國際中心／綜合報導

英國一對夫妻曾育有1歲大的獨生女兒，然而，女嬰卻被監視器的電線纏繞脖頸，不幸死亡。寶貝孩子去世後，母親丹妮莉（Danielle Duggan）自述每天都像活在地獄，如今她呼籲其他父母注意類似問題，「安裝監視器時真的得非常謹慎。」

《太陽報》報導，這台監視器價格為150英鎊（約台幣6120元），事件發生在去年10月，當時女嬰潔西卡（Jessica）在嬰兒床午睡，爸爸下午4時30分進到房間查看狀況，卻發現女兒被監視器的電線纏繞，機器則已掉落到地上。

潔西卡被送往諾福克和諾威治大學醫院，醫師確認她死亡。如今，針對死因的最後一次調查已結束，夫妻決定向大眾發聲，他們透露自己的悲痛，女兒過世後，兩人並沒有得到任何支持。

丹妮莉表示，「我們活在地獄中，卻沒有任何的後續照顧，我們真的想提高大眾對此的認識。」她補充，監視器當時擺放在櫃子後，女嬰每天都會午睡，她實在不知道孩子怎麼會碰觸到電線。

最初購買監視器是為了孩子的安全，怎料最後卻發生憾事。丹妮莉說，以前有父母擔心窗簾的線會讓嬰兒危險，她沒想過監視器的電線也有危機。有警員聽聞此案後便改變家裡線路的位置，避免未來再有孩子遇上意外。

這對夫妻去年10月開始在GoFundMe網站募款，試圖提高政府單位對於「空中救難」的認識，藉由飛機救援通常能更快速將患者送往醫院，「希望這些資金能在必要時刻幫助他人。」