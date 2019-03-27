奧運女國手「轉戰AV女優」！　今井夢露拍2片撈600萬台幣

▲ 今井夢露2017年拍攝A片的價碼被爆出。（圖／翻攝自今井夢露Line blog）

國際中心／綜合報導

日本前滑雪板奧運國手今井夢露（今井メロ）在2017年加入AV界，至今共拍了2部A片。她所屬的事務所前員工透露，今井夢露當時「拍攝2部片的酬勞高達2000萬日圓（約新台幣560萬元）」，再加上雜項就突破2285萬日圓（約新台幣639萬元），公司共分期20個月，一次給她100萬日圓（約新台幣28萬元）。

據《infoseek》報導，前員工給的資料顯示，公司在2017年給今井夢露1297萬日圓（約新台幣360萬元），2018年給了988萬日圓（約新台幣275萬元），總共2285萬日圓（約新台幣639萬元），這些費用是包含拍攝酬勞及後續的雜項等等。

現年31歲的今井夢露最近陷入「不當領取低收兒童扶養津貼」的爭議，幾年前拍A片的酬勞才跟著被爆料出來。依照日本規定，如果年收入低於125萬日圓（約新台幣35萬元），1個小孩就能獲得4萬2490日圓（約新台幣1.2萬元）的扶養津貼，2個小孩再多領1萬40日圓（約新台幣2800元），若年收入超過268萬日圓（約新台幣75萬元）則不得申請津貼。

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▲今井夢露2006年表現失利後，便灰心的離開滑雪場。（圖／翻攝自今井夢露Line blog）

對於今井夢露扯上非法領取津貼風波，前員工指出，當初事務所就有幫所有人報稅，但今井夢露卻說要自己處理稅金，「我猜她應該沒有稅金方面的相關知識」，如今引發爭議也可能是因為報稅過程出問題。

據了解，今井夢露18歲時在2006年杜林冬奧失利後便退出體壇，為了生計選擇從事陪酒工作，2013年還發行裸體寫真集，直到2017年才決定轉戰AV女優，不過，今井夢露之前似乎受到平昌冬奧的啟發，有意要重返滑雪場，更在2017年3月參加第35屆日本滑雪錦標賽，以90.75的成績拿下金牌。她表示，很想重返滑雪的世界，所以盡量不再參與AV工作，甚至「有可能出戰2022北京冬奧」。

此外，日本有爭議的AV女優還有河西亞美（かさいあみ），之前被酸民批評是靠整形出名，根本不是純天然美女，於是她就在推特PO文反擊，「常聽到有人指責AV女優整形，不過，那又怎麼樣？」不論是隆乳還是其他整形，都是女優自己的決定，「有些事務所也會要求啊！」這些都是為了讓身形體態更完美，展現最好的一面給觀眾看。

▼今井夢露2017年獲得全日本滑雪板大賽冠軍，頒獎畫面自4:59起。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）