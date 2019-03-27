如何解決氣候變遷　美參議員：談戀愛結婚，生更多孩子！

▲李麥克。（圖／翻攝自臉書／United States Senator Mike Lee）



國際中心／綜合報導

隨著氣候變遷議題越來越被討論，美國猶他州共和黨參議員李麥克（Mike Lee）26日也提出自己的看法，他認為，要解決這個問題，最好的方式就是談戀愛、生小孩，只要未來有更多的人力，就能思索出具有前瞻性的解決方式。

CNN報導，民主黨2月提出「綠色新政」（Green New Deal）計畫，旨在推廣再生能源並希望美國10年內達成零碳排放等，藉此也能帶來龐大的經濟利益。不過，李麥克26日在參議院抨擊民主黨的綠色新政，他認為有更好的應對方式。

Remarks on the Green New Deal The Green New Deal is not a serious policy document because it is not a policy document at all. It’s an aesthetic one. This resolution is not an agenda of solutions. It’s a token of elite tribal identity – and endorsing it, a public act of piety for the chic and woke. And on those embarrassing terms, it is already a resounding success. As Speaker Pelosi herself put it: “The green dream, or whatever they call it, nobody knows what it is, but they’re for it right?” Right. 由 United States Senator Mike Lee 發佈於 2019年3月26日 星期二

李麥克說話時旁邊放著一張合成過的相片，他表示，大家應該要多談戀愛、結婚以及生小孩，只要美國的家庭與人口增加，勢必就能處理許多危機，「更多的人口，意味著更大的市場，可以帶來更多創新，更多的嬰兒代表向前看的成年人。我們需要解決長期又大規模的問題。」

李麥克的新聞秘書卡羅爾（Conn Carroll）提到，李麥克正致力通過帶薪育兒假的法案，藉此支持許多家庭。對於民主黨在氣候變遷上的想法，李麥克形容這很荒謬，雖然看起來很讓人驚艷，但整體來說卻缺乏細節。

民主黨眾議員科特茲（Ocasio-Cortez）26日在推特回擊，李麥克使用國會津貼製作海報，卻一邊批評綠色新政是浪費錢的舉措。她坦言心情偶爾會受到影響，不過會繼續堅持對的事。