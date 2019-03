如何解決氣候變遷　美參議員：談戀愛結婚，生更多孩子！

▲李麥克。(圖/翻攝自臉書/United States Senator Mike Lee)



國際中心/綜合報導

隨著氣候變遷議題越來越被討論,美國猶他州共和黨參議員李麥克(Mike Lee)26日也提出自己的看法,他認為,要解決這個問題,最好的方式就是談戀愛、生小孩,只要未來有更多的人力,就能思索出具有前瞻性的解決方式。

CNN報導,民主黨2月提出「綠色新政」(Green New Deal)計畫,旨在推廣再生能源並希望美國10年內達成零碳排放等,藉此也能帶來龐大的經濟利益。不過,李麥克26日在參議院抨擊民主黨的綠色新政,他認為有更好的應對方式。

The Green New Deal is not a serious policy document because it is not a policy document at all. It’s an aesthetic one. This resolution is not an agenda of solutions. It’s a token of elite tribal identity – and endorsing it, a public act of piety for the chic and woke. And on those embarrassing terms, it is already a resounding success. As Speaker Pelosi herself put it: “The green dream, or whatever they call it, nobody knows what it is, but they’re for it right?” Right.