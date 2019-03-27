29歲男帶「認識3天小三」回家玩3P　46歲妻拿22公分菜刀捅她下體狂噴血

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玩「雙飛」惹禍！馬來西亞詩巫蠟全巷一名29歲男子在46歲老婆的同意下，把32歲小三帶回家一起玩3P。但妻子沖完澡後發現丈夫持續「久戰」小三，醋性大發拿22公分長的菜刀捅小三下體，造成對方重傷。

大馬媒體報導，這對夫妻有舉行婚禮，但沒有登記結婚，也未生小孩，住在事發租屋處已經4年。女傷者是名人妻，和丈夫育有4名子女，和男子在網路只認識3天就和對方回家。

據報導，24日晚間，婦女同意丈夫帶小三回家協商三人之間的關係，事發前大家一起聊天，男子喝了啤酒及烈酒，而妻子和小三則只喝汽水。後來3人也同意玩「雙飛」，當時房間內燈光昏暗，只有電視螢幕的光線。

▼29歲男想享齊人之福，沒想到竟讓妻子因此行兇。（圖／達志／示意圖）

男子與妻子嘿咻後，被對方告知要去廁所，等她離開後改與小三嘿咻。相信男子因太累而「停戰」躺在床上休息，當他幾乎睡著時，忽然聽到小三的慘叫聲，並告訴男子「我被捅了一刀」。

也有報導說，婦女從廁所沖涼出來後，發現丈夫持續和小三纏綿，氣得拿菜刀行兇，讓男子嚇得報警。傷者大量出血、傷勢嚴重，送醫急救後傷勢已穩定，目前留院觀察。

警方到場逮捕婦女，同時起獲一把22公分長的菜刀，相信是兇器，並向法庭申請延扣令，以對案情展開進一步的調查。

由詩華日報 Online 發佈於 2019年3月24日 星期日