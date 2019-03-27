歐陽娜娜把花椰菜當成飯，「終極3招」狠甩嬰兒肥！

▲日前幫陳冠希潮牌拍攝，意外發現娜娜好像變肉了。（圖／翻攝自IG/陳冠希、歐陽娜娜微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

歐陽娜娜有著讓人羨慕的外型，身為藝人依然為了減重在努力，日前她在社群平台分享最近迷上一種減肥餐，就是把花椰菜剁碎代替米飯，搭上優秀蛋白質鮭魚和其他配料炒熟，熱量僅有白飯的1/7，這樣減重超有效！

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歐陽娜娜常在社群平台分享生活瑣事，最近則大談自己迷上歐美超夯的「花椰菜飯」減肥餐。為什麼稱作為飯呢？因為把花椰菜切碎後，論外型和口感都和米飯激似，它的熱量僅有白飯的1/7。花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，能抗血脂和抗衰老，更是相當健康的食材。

娜娜曾在訪問中透露，她是家裡最不愛運動的人，媽媽是督促她運動的最大功臣。平時一有時間就會跑步、游泳，每次都刻意將運動時間拉長至2~3小時，藉由大量流汗，氣色也會顯得特別好。

她也公開表示自己太貪吃，導致體重失守，既然她無法控制入口的量，退而求其次從清淡口味著手，更會大量攝取蔬菜和水果，真的很餓的時候，會吃果乾來解饞。同時也會逼自己多喝水，有時會加入檸檬或蜂蜜幫助好入口，更能促進體內新陳代謝。

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