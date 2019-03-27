點燃愛火的命定花香！YSL推出慾望巴黎淡香精-星木蘭版

▲共推出4款慾望巴黎訂製領結，可依喜好選擇你愛的顏色。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

YSL慾望巴黎淡香精，就是極致性感代名詞。大家引頸期盼終於再推星木蘭版，芬芳明亮的花香調，伴隨著清新白花與多汁蜜桃，是一款擁有高度熱情的戀愛花香。

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就如聖羅蘭先生所言：「我非常清楚我自己，我喜歡什麼，我在做什麼。」新推出的星木蘭版，以豐富層次的花香呈現愛情的多彩多姿。YSL BEAUTY集結香氛界兩位出色調香師之力，共同打造這款全新柑苔調香氛。

DORA BAGHRICHE與 OLIVIER CRESP共同塑造出全新、濃烈且優雅的星木蘭版，以明快的花香為主調，並以經典曼陀羅花為基底，加入多樣的清新白色鮮花與鮮嫩多汁的蜜桃。讓人沉浸在無法自拔的感官愛戀。



以全新的淡粉紅色外盒搭配嫩粉紅色的CASSANDRA字型標誌，呼應慾望巴黎淡香精-星木蘭版的濃郁花香。全新的經典標誌墜飾搭配鏤空花瓣圖案的蝴蝶結，裝飾在香氛瓶的瓶頸處。完美呼應這款撩撥愛戀情慾的香甜氣息。50ml/4,000元、90ml/5,700元。（2019/03/18 正式上市）

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