PANDORA聯手迪士尼推小飛象串飾　萌樣讓人都融化了

▲PANDORA小飛象925銀吊飾2,480元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由提姆波頓執導的真人版電影《小飛象》將於29日在台上映，其魅力已橫掃時尚圈，除了有Disney X Coach 聯名系列、LOEWE推出特別系列包款外，丹麥飾品PANDORA也趕搭熱潮，推出小飛象造型純銀串飾，忠於原著勾勒出牠招牌的大耳朵，以及天真無邪的藍眼睛，可愛極了。

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▲電影《小飛象》將於29日在台上映。（圖／翻攝Dumbo IG）

此次共推出2款小飛象飾品，一款是可作為項鍊或手鍊墜飾的經典造型的小飛象；另一款串飾以琺瑯點綴小飛象被媽媽擁入懷中的幸福模樣，側邊呈現鏤空愛心雕刻，並在背面刻上「My precious love」（我的摯愛）字樣，甜蜜蜜。

▲小飛象與媽媽琺瑯串飾（上），背面刻有我的摯愛英文字樣，2,080元。

PANDORA與迪士尼的合作關係深厚，近期也將迪士尼電影《愛滿人間》納入設計主題，以片中主角仙女保母－瑪莉包萍為主角，推出仙女保母剪影、雨傘及行李包造型飾品，呼應電影的經典元素。

▲為電影《愛滿人間》推出瑪莉包萍剪影925銀琺瑯串飾2,480元，行李包串飾1,880元。

而迪士尼元老級的米奇與米妮，更是PANDORA的熱賣常勝軍，陸續推出剪影造型的戒指、吊墜，以及米妮扣頭手鍊與兩者互望的開放式硬手環，滿足迪士尼粉絲的穿搭需求。

▲米奇米妮925銀開放式硬環（上）3,980元，米奇剪影925銀戒1,880元。