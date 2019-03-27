賈靜雯套萬元「漸層玫瑰色」洋裝　仙氣加持《我們與惡的距離》

▲賈靜雯出席《我們與惡的距離》首映會時，穿著漸層玫瑰色洋裝非常具有仙氣。（圖／記者李毓康攝）



記者張妤瑄／台北報導

44歲賈靜雯睽違15年回歸台劇《我們與惡的距離》，一開播聲勢就漲到最高點，成了近年來話題討論度最高的台劇之一。日前她出席首映會時，穿一件「漸層玫瑰色」洋裝，搭配微捲的髮型與金色線圈耳環，仙氣造型超逆齡，完全看不出已經是3個孩子的媽！

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▲賈靜雯保養得非常好，外表完全凍齡。（圖／品牌提供）



賈靜雯穿的這套不規則剪裁的洋裝，出自法國時尚品牌Sandro，是2019春夏系列新鮮貨，要價新台幣1萬5,070元，很有少女氣息。中腰為淡粉，下襬處為藕粉，用兩段不同的粉色打造漸層感，在袖口處也拼接藕粉面料，細節用心，另V領剪裁也會凸顯小V臉，是件很有心機的洋裝。

▲賈靜雯選的Sandro洋裝，色彩、剪裁都很有心機。（圖／品牌提供）



實際上，賈靜雯私服也會選擇粉紅色穿著，用這種少女感強烈的色彩，帶出青春活潑氣息，心態年輕，難怪每每跟女兒出去都像個大姊姊！

▲賈靜雯私服穿搭也會選擇粉紅色，穿出青春甜美風格。（圖／翻攝賈靜雯IG）

