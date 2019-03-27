揪酒鬼們衝一波！　超巨大「颶風調酒」挑戰你的極限

▲這杯超大「颶風調酒」，你要揪幾個朋友才能喝完？（圖／翻攝自InTheKnowByAOL FB）



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以「好酒量」自豪的酒鬼們，又有新目標了！臉書上瘋傳一支影片，服務生雙手端著超巨大的調酒，引起客人尖叫不已，因為這杯調酒絕對「超乎你想像」，快點揪朋友們衝一波吧！

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▲正常版尺寸其實就已經滿大杯。（圖／翻攝自Pat O`Brien`s Bar FB）

這間是位於紐奧良的酒吧Pat O’Brien’s Bar，裡面的「Hurricane颶風特調」可說是超有名，常常出現在吃貨的遊記當中，因為裝在防風燈罩（Hurricane Lamp）曲線造型玻璃而得名。以蘭姆酒為基酒，加入百香果、柳橙、鳳梨等果汁，最後放上柳橙片與糖漬櫻桃就完成。

▲超大尺寸，愛喝酒的你絕對心花怒放。（圖／翻攝自InTheKnowByAOL FB）

大量水果為調酒增添酸甜滋味，是女生也會愛的口味。而Pat O’Brien’s Bar更推出巨大版！根據《INSIDER》網站報導，這杯名為「Magnum Hurricane」的特製版本，整杯共有3加侖（約11公升），是足以讓6個人都喝好喝滿。

而報導中更補充，由於紐奧良街上喝酒是合法的，許多酒吧裡面推出的「巨大特條」都是可外帶的。許多網友看了都直呼：「好心動」、「看來我要去紐奧良一次了」、「我可以解決它」。超愛喝的你，快去測試你的酒量極限吧～

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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。