幾米粉絲必收～LeSportsac聯名包又來了

▲LeSportsac x 幾米聯名系列《地下鐵》系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣繪本畫家幾米的作品療癒人心，擁有不少粉絲，也吸引美國尼龍包品牌LeSportsac二度與他推出聯名系列，從他的作品《地下鐵》與《忘記親一下》取材設計兩種圖案，在各式包款上呈現幾米特色的藝術風貌。

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▲LeSportsac x 幾米聯名系列《地下鐵》小冒險後背包（上）5,700元，雙口袋肩背兩用包4,800元。

LeSportsac x 幾米系列包款陣容齊全，《地下鐵》即推出後背包、斜背包、貝殼型兩用包、小型日常托特包、三層拉鍊斜背包與雙口袋肩背兩用包等款式，包身以女孩與帶有水果圖騰的大象、大小不一的石頭圖案裝飾，搭配鐵灰色織帶包邊，勾起粉絲回想故事中女孩來回穿梭地下鐵的情節。

▲LeSportsac x 幾米聯名系列《忘記親一下》斜背包（上）4,200元，兩用後背包6,300元。

從《忘記親一下》發想的系列則有迷你小背包與兩用後背包、經典與拉鍊斜背包、手提肩背包、塞勒托特包等款式，全以清新的藍白條紋為底，再加入閱讀中的男孩、大熊、鹿、企鵝、兔子與書本圖案，展現童趣。