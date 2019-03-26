超夢幻網美風Lady Nara泰菜餐廳進駐信義　4／29統一時代登場

▲Lady Nara泰菜餐廳海外首店將進駐信義區。（圖／金田餐飲提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在泰國曼谷超熱門的時尚餐廳Lady Nara將進駐信義區！海外首店就選定台灣，要讓各位姐妹們吃泰國餐也能美美好時尚，預計4／29即將在統一時代台北店3樓開幕，無論是個人套餐、下午茶或姐妹分享通通有，最重要的是時尚夢幻的佈置風格，照片一定要拍好拍滿！

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▲連金秘書訪曼谷都忍不住打卡啦！

Lady Nara是近期熱門泰國餐廳Nara Thai Cuisine旗下新品牌，時尚夢幻風格的裝潢受到許多歡迎，馬卡龍粉色的配色，加上美麗的天光，把吃泰國餐的氛圍變得好時髦，4月即將在統一時代百貨3樓開出海外首店，80坪大小加上泰國與異國混合的時尚料理，相信一定會變成新的打卡熱店。

▲菜色跟餐飲一樣好時尚。

以大量原木、自然素材與植栽打造出自然明亮的氛圍，加上夢幻般的配色，主打女性族群，從個人套餐、下午茶到主餐的選項都有，共有多達40多道的新泰食鹹食料理，都是Lady nara的主力餐點，可望成為台灣最時髦的泰國餐廳喔。