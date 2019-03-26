澳洲辣模爛醉「狠賞空姐一巴掌」換21年牢　網喊：關了才懂尊重

▲ 澳洲女模Adau Mornyang過去接受時尚專訪。（取自Youtube／MTV Base Africa）



實習記者陳妙津／綜合報導

24歲澳洲模特兒Adau Mornyang近日搭乘聯合航空，準備從墨爾本飛往洛杉磯時，因為空姐拒絕繼續提供葡萄酒，爛醉的她竟直接朝對方呼一巴掌，因此可能將面臨21年有期徒刑。Mornyang事後堅稱對於整起騷動毫無記憶，並把責任推給配酒服下的安眠藥，不過網友們得知此事都直喊支持：「判刑才懂尊重！」

▲澳洲女模Adau Mornyang。（圖／翻攝自FB／South Sudanese Models and Actors）

據《每日郵報》報導，Mornyang來自南蘇丹，10歲時因戰亂成為難民來到澳洲，並邁入時尚圈，她除了曾入圍澳洲小姐決賽，也為化妝品巨頭Sephora當過模特兒，近日還走上了紐約時裝周，可謂是星途一片大好。

沒想到1月21日搭機準備前往洛杉磯時， Mornyang在機上不斷要求空服員提供葡萄酒，雖然她聲稱被拒絕時，只喝了2杯酒以配安眠藥服用，但據空服員說法，當時Mornyang早就喝下至少5-6杯以上。

▼▲澳洲女模Adau Mornyang。（圖／翻攝自FB／South Sudanese Models and Actors）



爛醉的Mornyang不僅沒有安靜睡覺，還四處干擾附近乘客，不斷揮舞雙手，還大聲辱罵種族歧視話語和猥褻詞句，受不了的乘客們只好向2名空服員求助，但這並沒有解決問題，Mornyang反而開始對趕來的空服員大喊大叫，甚至狠賞其中一人一巴掌，好在後來空警前來處理，整趟航班才得以順利降落。

事後Mornyang被逮捕入獄，但她卻表示「我完全不記得發生了什麼」，還發訊息聲稱自己吃了安眠藥後，和其他乘客一樣睡了8小時才醒來的，也否認有打人一事，並稱此事毀了她剛簽下最大合約的職業生涯。目前Mornyang只能等待6月24日出庭，並將可能面臨21年有期徒刑。

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