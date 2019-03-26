藍寶堅尼炫加速！神迴轉下一秒撞牆變廢鐵　圍觀民眾全傻眼

▲價值千萬的藍寶堅尼Huracan Performant失控撞牆變廢鐵。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

英國倫敦車行HR Owen於24日舉辦一場超級跑車展示活動，一名車主為了展現價值約25萬英鎊（約1016萬台幣）藍寶堅尼Huracan Performant車款的帥氣魅力，狂催油門加速，不料一衝出去就失控，向左迴轉一圈後撞上牆壁才停下，雖然車主毫髮無傷，不過千萬超跑也瞬間變成廢鐵。

綜合外媒報導，該場超跑活動聚集數台千萬超跑，吸引了大批民眾圍觀，其中一輛銀灰色藍寶堅尼穿過車陣停妥，準備在眾人面前大秀加速美技，只見跑車一衝出就失控向右偏，車身緊急向左迴轉後再擦過路樹，直直撞上圍牆才停下。在場民眾原本已經拿出相機準備拍下帥氣畫面，沒想到卻意外記錄了更「精彩的瞬間」。

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▲在場民眾目瞪口呆地圍觀跑車變廢鐵的驚人畫面。（圖／翻攝自YouTube）

圍觀民眾目瞪口呆注目全程後，紛紛向前查看駕駛狀況，所幸過程中包括駕駛都無人受傷，只是千萬超跑轉眼變廢鐵，車頭車尾都嚴重損傷。據現場民眾表示，該活動並沒有「賽車」行程，推測可能是車主想要給在場觀眾留下美好印象才「即興演出」。

▲Lamborghini Huracan Performant。（圖／翻攝自Lamborghini官網）

活動主辦單位HR Owen表示，活動之前考量安全已全程和警方合作，雖然表定沒有這項流程，但對於發生該起意外深感遺憾。藍寶堅尼Huracan Performant曾寫下紐柏林北賽道最快量產車單圈紀錄（6分52秒01），從靜止加速到時速100公里只要2.9秒，並可以在8.9秒內達到時速200公里。