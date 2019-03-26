Basel 2019／G-SHOCK「夢幻彩虹錶」　暗夜中綻放絢麗光芒

▲潮人們快筆記，G-SHOCK推出超夢幻「彩虹錶」！（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

剛過完35歲生日的日系潮流腕錶品牌G-SHOCK，在2019年巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD）再次放大絕！為MT-G系列換上夢幻嶄新外型，加入「黑夜彩虹」概念，經過月光折射才會產生出微弱的光芒，具有更神秘的視覺效果，勢必引起潮流人士瘋搶！

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▲MTG-B1000RB，售價32,000元，預計於6月上市。

2019年是G-SHOCK旗下結合金屬與樹脂達到「耐衝擊」性能的MT-G系列誕生20週年，以MTG-B1000為藍本，將錶圈採用彩虹離子電鍍，會因為不同角度光線散發出奇幻又絢麗的光芒。同樣具有核心防護構造、藍寶石水晶玻璃錶面及經過拋光、髮絲效果處理的金屬零件，連外盒都有運用彩虹離子電鍍，你怎能錯過？

▲MRG-G2000GA，限量300只，售價240,000元，預計於7月上市。

最頂級的MR-G系列，全新錶款以傳統「日本劍」為靈感，用再結晶鈦材質、經代表日本貴族的深紫色電鍍處理製成的錶殼，錶圈則由比不鏽鋼硬2倍的COBARIAN®製成，都能聯想起日本刀劍、波浪刃紋。錶帶上鐫刻的漢字「鍛」，則出自傳統月山劍匠信奉的「鍛刀一筋」，象徵對鍛造工藝的奉獻。

▲MSG-C100有4款配色，預計於6月上市。

女錶系列Baby-G，則主打專為成熟女性設立的G-MS系列，新款加大尺寸錶殼並鑲嵌刻度，錶盤採用「錐體切割圖案」，視覺更具趣味性。樹脂錶帶多了人字紋圖樣，呈現出如布料外觀。錶盤上兩個小秒盤還可以自訂日期、星期、世界時間，兼具時尚與實用性。

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