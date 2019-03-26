史上第二大規模伊波拉疫情！　剛果千人感染已死629人

▲非洲剛果民主共和國發生史上第2大伊波拉疫情，當地人將死者下葬。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

非洲剛果民主共和國爆發史上第二大伊波拉疫情，過去9個月來已經有1009人出現「出血熱」症狀，629人死亡。可怕的是，世界衛生組織（WHO）認為，這波伊波拉疫情仍有高擴散風險。

綜合外媒報導，剛果民主共和國東北部布滕博市（Butembo）和卡特瓦地區（Katwa）的醫療中心日前遭到縱火攻擊，當時當局就曾警告，恐怕會引爆嚴重疫情，如今警告成真，過去9個月來已經有1009人出現感染症狀，629人因此死亡，死亡率高達60%，是史上第二大規模伊波拉疫情。

剛果衛生部長卡倫加（Oly Ilunga Kalenga）指出，這次疫情集中於北基伍省的卡特瓦鎮（Katwa）、貝尼鎮（Beni），伊圖里省（Ituri）也有少數案例，「伊波拉疫情不僅嚴重影響公共衛生，更是所有人類和社會上的悲劇」，已經有數百個剛果家庭因此破碎，數百名孩童成為孤兒。

雖然目前其他地區及鄰近國家尚未傳出疫情，但世界衛生組織認為仍有非常高的擴散風險，WHO總幹事阿達諾姆（Tedros Adhanom）就表示，此次伊波拉疫情持續時間太長，專家們除了要盡快結束疫情，也必須建立完整衛生系統，防範其他健康威脅。

史上最大規模的伊波拉疫情發生在2014年至2016年，當時爆發在西非地區，總共有2萬8652人遭到感染，由於當地居民排外情緒嚴重，增加醫療困難，最後有1萬1325人死亡。