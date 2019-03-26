太空衣不夠！　NASA取消史上首次「全女性太空漫步」計畫

▲進行本次任務的3名太空人：麥克林（右）、科克（中）及哈格（左）。（圖／翻攝自NASA官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，原定3月29日將舉行的7小時全女性太空漫步與艙外維修計畫取消，並讓男性太空員哈格（Nick Hague）取代女太空人麥克林（Anne McClain），偕同另名女太空人科克（Christina Koch）完成任務。若該計畫照原定舉行，將是史上第一次全女性太空漫步，但NASA曝光取消原因竟是「太空服不夠穿」，令人哭笑不得。

據CNN報導，麥克林在22日時已進行了初次太空漫步，她與哈格一同為國際空間站上的太陽能電池板裝上鋰電池，卻在過程中發現自己適合穿M號太空服，但這下可讓NASA傷透腦筋，因為若是麥克林在29日任務當天穿上M號另名女太空人科克便無衣可穿，而男太空人哈格的衣服又不合身。

NASA為此緊急改變計畫，29日任務當天將由哈格偕同科克一起進行艙外維修，也就是說原本的兩女漫步改制成一男一女，目前尚不能確認何時會再度進行全女性太空漫步計畫。

雖然無法完成極具意義的全女性漫步，但麥克林與科克仍是史上登上太空的第13、14名女性。而歷史上第一位邁入太空的女性則是Svetlana Savitskaya，1984年時她在蘇聯空間站外漫步。

29日任務完成後，麥克林很可能將於4月8日與加拿大太空人大衛一起完成該系列任務的第三次漫步。大衛也是科克在太空人訓練班中的同學，該班級當時有一半是女性學員。