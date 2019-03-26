髮上珠寶吹熱帶風　萬元水晶鸚鵡停髮梢

▲熱情森巴系列雲裳鸚鵡仕女夾10,300元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「髮上珠寶」的法國亞歷山卓（Alexandre de Paris, ADP），近期推出熱情森巴系列髮飾，將熱帶雨林的動植物與活力色彩融入設計，最受矚目的單品為大而醒目的雲裳鸚鵡仕女夾，三層翅膀點綴由深至淺色的施華洛世奇水晶，尾巴裝飾粉紅色羽毛，十分華美。

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▲Alexandre de Paris（右）曾與卡爾拉格斐合作服裝秀。（圖／翻攝品牌官網）

亞歷山卓的靈魂人物為活躍於1960年代名流社交圈的Alexandre de Paris，他的精湛美髮手藝，讓葛麗絲王妃、賈桂琳甘迺迪、伊麗莎白泰勒、奧黛麗赫本都指定他服務，他也曾與卡爾拉格斐、聖羅蘭等頂尖服裝設計師合作大秀，進而創立髮飾品牌，至今仍是法國百分百手工製作。

▲天堂鳥髮叉8,600元。

今年初夏以熱情森巴為主題，展現設計師對大自然的敏銳觀察力，當中天堂鳥髮叉即相當寫實，點綴紅色水晶更吸睛；同系列另有立體的蝴蝶蘭造型髮束與仕女夾，各有紅、粉或黃色款式可供選擇。

▲蝴蝶蘭髮束（上）5,800元蝴，蝶蘭仕女夾6,700元。