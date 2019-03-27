當好人不一定就討喜　小心這5點讓你成了「偽善」

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

大家都不會想要當壞人吧？所以我們總是希望讓自己成為好人，學會親切、體貼、保持笑容、善解人意，為的就是讓別人喜歡自己，減少彼此的摩擦，但是有些好人類型「好」到不可能是真實的，反而會讓人產生反感，想要對別人好也要記得別失去自己的稜角。

＃什麼都說好

朋友們常常一起吃飯聚會，每次問想吃甚麼、想去哪裡玩，都只會說「隨便」、「我都好」、「你們決定就好」，當然不用擔心這種人意見太多，但是就因為不管什麼都說好，更讓人覺得很沒主見，沒有想法。

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＃不敢拒絕反而讓對方有愧疚感

有時候明明自己有事要忙，卻因為不想拒絕朋友的邀約，硬是答應出門，然後在聚會時又一定要讓朋友知道自己還有很多事要忙，是為了想和朋友一起玩才出來，也許一兩次朋友會覺得很窩心，但是如果每次都這樣反而會無形中讓朋友感到愧疚，這可能就變成假好心了。

＃不是沒意見而是故意迎合

和「什麼都說好」的沒主見類型又不太一樣，這種的「好人」則是明明有自己的意見，卻故意不說出來，或是說了之後還要刻意迎合別人，「我真的沒關係啊」、「照你說的那樣吧」，就是要讓對方知道他是委屈自己去遷就他人。

＃過度關心

朋友遭遇不好的事時想要去關心、安慰是很正常的，但是凡事過猶不及，要視事情的嚴重程度來決定關心的程度，不然對方可能就會覺得煩了。

＃為善欲人知

「為善不欲人知」是大家都懂的一種美德，但是有些人就是為善「欲」人知，不論捐個血、幫助弱勢、賑災都要Po文，呼籲大家一起從善是很好的舉動，但是真正的善良是不用刻意營造的。

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