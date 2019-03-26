百年一遇！紐西蘭暴雨狂虐「大橋被沖垮」　多條道路封閉

▲橋樑受到大雨破壞。（圖／翻攝自臉書／Civil Defence West Coast）

國際中心／綜合報導

紐西蘭南島地區24日開始受到暴雨及強風侵襲，懷霍大橋（Waiho Bridge）今（26）日甚至有部分遭到沖垮，使得緊急機構關閉道路並協助疏散民眾。大雨將繼續影響南島，紐西蘭交通局（NZ Transport Agency）呼籲駕駛在受到洪水影響的路段行駛時要特別小心。

紐西蘭西岸大區（West Coast）已發布緊急狀態，懷霍大橋遭到破壞，目前大雨預計還會持續8小時，之後便能有所緩解。由於懷霍大橋被沖垮，將導致西岸大區的旅遊產業受到影響，此外，南島的道路也有多條進入封閉狀態。

由 Jacob Schonberger 發佈於 2019年3月25日 星期一

紐西蘭民防緊急管理機關透過聲明指出，每個地區正在監測河流水位，懷霍河與霍奇蒂卡河（Hokitika Rivers）的水位都在升高。霍奇蒂卡與瑪卡羅拉（Makarora）之間的國道則已封閉。

Westland市長史密斯（Bruce Smith）形容，這是100年才會遇到的一次事件，「有大量的降雨，我從沒看過所有河流在這個地區同時帶來影響。」