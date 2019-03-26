「飛機上有炸彈」！新加坡航空傳遭炸彈威脅　班機緊急降落

▲ 班機落地時，附近的其他客機都掉頭迴避。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡航空（SIA）25日晚間一架班機自孟買機場起飛後，竟接獲恐嚇電話，歹徒威脅機上有炸彈。事後證實這起炸彈威脅是一場騙局，該班機已於26日早上已安全降落於樟宜機場。

據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，該航班為波音777-300ER，載有263名乘客，在25日當地晚間11點35分左右起飛後，接獲了一通恐嚇電話聲稱機上有炸彈。經報警後，該編號SQ432的班機在新加坡空軍護送下，於今（26）日早上8點平安降落於樟宜機場，抵達新加坡的時間遲了31分鐘。據悉，班機落地時，附近的其他客機都掉頭迴避。

機上除了一對婦孺留下接受訊問外，所有人接受安檢後，均平安下機。警方表示，在飛機上並未發現可疑物，若是發現有任何安全危機問題，將立刻對引起公眾恐慌的人採取行動。

新航發言人則證實，「該航班確實遭炸彈威脅，我們將協助警方做進一步調查，尚不對外公開其他細節」。上一起與新航有關的炸彈事件則發生於去年4月，一名乘客因為不滿要被檢查隨身行李，竟謊稱行李中裝有炸彈，引發了不小的騷動。