《i-D》義大利版老大Gloria Maria　時尚履歷從香奈兒開始、封面永遠閉一隻眼

喜愛時尚的你，一定聽過《i-D》這本自1980年起源於倫敦，致力於推行「青年文化」的月刊雜誌。不同於大家熟知的國際中文版 Vogue、ELLE、Harper’s Bazaar、Marie Claire，《i-D》擁有一股充滿爆發力的年輕特質，將地下文化與次文化發起的靈感，為精品時尚界注入一股非主流的清新氣息。

還不知道我們在說哪一本雜誌？就是那讓風格獨具的攝影師，像是Nick Knight（以數位化影像合成聞名的影像創造師）、Juergen Teller（用最直接的直閃打造出不經意的底片感攝影師）、Craig McDean（善於捕捉模特兒或明星不同以往的有趣表情的風格攝影師）⋯⋯等人揚名萬里，每本刊物皆為模特兒、明星眨一隻眼或遮著單邊眼睛呈現當期封面的《i-D》。

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五年前，全球最大的次文化內容出版社Vice買下了《i-D》，不僅積極拓展出版社在不同城市的總部，更將網路版內容運營，列為下一個首要目標。當Vice前進米蘭時，他們第一時間打電話給Gloria Maria Cappalletti，希望她能接管義大利總部，負責《i-D》義大利文網路版的內容運營。如今，她不僅是《i-D》義大利版的老大，更是Vice旗下新部門Vice Fashion & Luxury Group的創意總監。

想必此時你心中對Gloria已經產生了想像，掌管次文化刊物的米蘭總部？她肯定是位奇裝異服，菸不離手，且每日與藝術家攝影師夜夜笙歌的穿著Martin Margiela的惡魔。

然而，這篇文章不僅將顛覆你對她的想像，更將顛覆你對時尚產業的刻板印象。

來，讓Wazaiii編輯部帶你前進米蘭的Vice總部，一窺這位低調、樸素又神秘的藏鏡人最真實的樣貌！

誤打誤撞拼出一生志業

「請問您一直以來都以時尚為志業嗎？」

『噢，不不不，我在大學時的主修其實是哲學。我在念大學的時候，有位朋友在Chanel位於米蘭的媒體辦公室找到了工作，但當時她突然有事必須出一趟遠門，於是她問我是否能接替她的位子三個月。我還記得她說：「Gloria，這個工作並不難，你只要每天下午來辦公室待著就好。」我當時的老闆就是早年Karl Lagerfeld在米蘭的公關，辦公室就在她家，我每天的工作就是整理衣服配件，包得漂漂亮亮的送去給媒體拍照，安排記者與我們的會面，然後空閒時間讀自己的書。

我那時的老闆是一個非常具有正面能量的女人，儘管我的工作微不足道，她總是喜歡「大驚小怪」的驚呼，或總是謝謝我為她做的一切，那個工作經驗影響了我很多。是的，我的時尚履歷是從Chanel開始的，沒有在我的預期之中，但也蠻酷的（攤手笑）。

那時我的人生很有趣，早上在學校跟同學辯論，討論政治與哲學，下午則在Chanel媒體辦公室裡跟記者打交道，以及被華服所圍繞，真的挺瘋狂的。許多時尚業的人在那三個月中認識了我，儘管我回到了校園，他們還是會在辦秀前打給我，請我去幫忙連繫媒體，因為我會說義大利文、英文跟德文，所以在大學畢業前，我已經早一步比其他同學更快找到了工作，在時尚產業工作。』

「您在時尚業中，一直是從事與媒體相關的行業嗎？」

『其實畢業後我的第一份工作，是在時尚集團Staff International（旗下品牌有Maison Martin Margiela、MM6、Vivienne Westwood、Dsquared2、Just Cavalli，該集團於1985年被Diesel收購），當時有一個機會要前往紐約，陪大師級設計師Stephen Sprouse工作，因為他不會說義大利文，又害怕搭飛機，公司需要飛一個能翻譯又熟知公司內部操作的人去紐約，於是我就獲得了前往紐約的機會。那時是1988年（主編：天哪我才剛出生），Stephen Sprouse獲得了Andy Warhol一分作品「Camouflage」的完整使用版權，他因此創造了一系列的設計。那時我會將所有的新設計、紐約公司大家的評論傳真回米蘭公司，每天這樣來來回回，挺有意思的。』

再多的特殊技能，都比不上「真誠」

「雖然聽起來您很幸運，但您覺得您之所以能擁有這麼多有趣的機會，原因為何？」

『我覺得應該是因為「信任感」，不僅是時尚產業，這對所有的行業來說，都很重要。因為我並非主修時尚，對時尚界人士都沒有特別涉獵，所以在面對像Stephen Sprouse這樣的大師時，我還是非常真誠，因為我根本不知道他是誰，哈哈哈！他雖然是國際知名的設計師，但這樣的人其實也有他脆弱的一面，因為身邊的人似乎都想佔他便宜，而我不是，所以我們的關係一直非常好。

儘管之後我換到另外一間藝術經紀事務所工作，我對所有「大人物」的態度還是一樣的天真，包括跟攝影師Steven Klein一起工作，我也只單純的覺得他是個好瘋狂，好有點子的人，直到我參加的拍攝陣容越來越大，且都是拍攝國際版雜誌的封面，我才知道他也來頭不小。那時我身邊穿梭的都是一線大明星與知名設計師，我們完成了非常多至今仍令我難忘的拍攝。』

Good vibes only, 沒有人想要15個小時都跟一群混帳困在一起

「我以為時尚人士通常都不苟言笑，或是姿態高冷，但您好像不是？」

『我肯定不是。工作這麼多年，我覺得最重要的就是真誠待人。除了永遠充滿熱情，我也不會不懂裝懂，當時住在紐約時，有一天阿姆（Eminem）的經紀人打電話來，說想要找Steven Klein為他拍攝一組時尚大片，我聽都沒聽過誰是阿姆，還在電話裡請對方拼了好幾次「Eminem」後，再跟身邊各個朋友打聽他是誰，酷不酷，哈哈哈！總之我的熱情與天真，一直是我在業界的處事態度。

在時尚產業裡，我們每天都要工作好幾個小時，那我就更希望我的工作環境充滿Good vibes，有趣、開心就變得很重要，畢竟誰想要15個小時跟一群混帳困在一起？對我來說，必須保持謙卑，仔細的聽別人說話，理解他的需求，這樣才能建立雙向溝通。對我來說，那些衣服、新品、派對什麼的我都不感興趣。時尚是一種溝通方式，或認識更多有趣人才的地方，我喜歡身邊充滿新奇人士的感覺。』

「您剛說到您一天工作15個小時，請問您的時間是如何分配的呢？」

『因為我有一個11歲的女兒，我每天要載她去上學，所以我的一天開始的特別早，通常8:30左右就會到辦公室了。（主編：專訪這天我們正是約了早上9:30，早透了）到了辦公室後⋯⋯就是無止盡的會議、編務、企劃發想，像打仗一樣。

就算那天下班的比較早，回到家等女兒睡覺後，我還是要打開電腦處理公務，繼續工作到深夜。原則上我的生活就是工作與女兒，在媽媽與職業婦女間跳來跳去。但我有一個原則，是絕對不把工作上的不愉快或壓力帶回家，我希望這份good vibes也能擴散到我的女兒身上，或許有一天她也能像我一樣，能被有趣又有創意的人包圍。』

「您一直致力於挖掘與推廣新銳設計師、藝術家、部落客，是為什麼呢？」

『這跟我的爺爺有關，我的爺爺是一位藝術家，小的時候我常常跟他一起畫畫，他讓我的童年充滿了色彩與創意。我爺爺年輕時的畫作一件都沒有保存下來，因為當時在打仗，為了養家，他變賣了所有的作品。儘管今天你是一位才華洋溢的作家，生活還是能用各種不同的方式，重重的打擊你。或許正是如此，每當我發現有趣的年輕人，我總是想盡辦法推他一把，或邀請他去認識更多人。

從紐約回到米蘭後，我開始舉辦不同的展覽，邀請紐約的朋友們來米蘭參展，想辦法讓更多人聚在一起交流。直到2009年，我開了一間自己的藝廊，推廣更多更新的新銳藝術家。當時我一直對數位藝術很有興趣，但走得太前面了，所以很滯銷，哈哈哈！經濟轉換對我來說一直是件困難的事，就連當初我會選擇進時尚產業工作，也是因為它是唯一能讓我負擔生活開銷的工作。』

「您曾經在媒體公司工作，後來到了品牌端工作，又成為藝術經紀人，您是在什麼機緣下進入Vice，掌管《i-D》義大利的呢？」

『其實很有趣，五年前Vice來米蘭增設辦公室，而我的藝廊就在他們辦公室樓下，他們便下來跟我打招呼，看到我的工作環境後，他們非常喜歡，決定要在這邊舉辦開幕派對。那段日子他們了解我在推廣新銳時的工作，也發現我身邊總是聚集著時尚人士，於是某天，我接到一通來自倫敦《i-D》的電話，問我想不想做這份工作。我當然說好！我不僅認識創辦人Terry Jones，在與Steven Klein工作時也曾經數次與《i-D》合作，這本刊物的DNA我瞭若指掌，所以一做就做到現在，做了五年，每天都很精彩。』

與其故步自封，不如靜觀其變

「您在時尚產業打滾了這麼多年，歷經最輝煌的年代後來到這個數位時代，請問您對媒體數位化這個轉變，抱持的態度是？」

『像我說的，我一直走在很前面，雖然有很多人依舊傳統的覺得，紙本才是最高尚的，但對我來說這是兩回事，你應該要用兩種不同的方式來思考。數位強調的是視覺上的呈現，它又新又快，我從來不怕它太快，我非常享受這樣的速度，說討厭這件事的人，或許只是無法高速的吸收這些內容。但同時，我也會安排一些自己一個人安靜與慢下來的時間，這時我就會看一本書，紙本的書。我喜歡在上面做筆記，標注重點，且我會不斷反覆閱讀，對我來說，這是我用來訓練思考的方式。

這是兩件完全不同的事，但他們同時也是彼此平衡的。

其實不管是什麼載體，最重要的還是內容，只要它的內容好、資訊正確，無論是紙媒、網媒甚至是部落客，都沒什麼好批評的。當然媒體轉型之際，也要自己找出路，像Vice就獨立出一個部門叫做「Vice Fashion & Luxury Group」，因為我們所製作的獨特內容，非常符合時下年輕人的思維，品牌開始找我們做顧問、形象製作，或合作媒體推廣⋯⋯每一個品牌都有不一樣的客製化合作，讓我每天都充滿新的想法，與其抱怨回不來的事，不如往前走，接受這個事實。』

「Vice跟您都致力於推廣不同的新銳藝術家，這似乎也是時尚界近年來的風向，您怎麼看這些Cross over與Collaboration？」

『我覺得在這個數位時代，很多事情多了自由性，視覺感官與美學思維也日新月異，而藝術家正是搶先一步嗅到這份氣息的人們，他們總趕在人們發覺前，就已經迅速抓住某種視覺趨勢。尤其是現代藝術家，他們擅長用數位與超自然主義作為創作靈感，這些靈感很直接的反應出我們使用網路、社群平台的脈動。他們彷彿感受到人類其實是某種微波下的數碼展現，我們每個人都有一個肉身的識別，與一個數位的識別。當一個品牌跟藝術家合作時，同時能夠展現數位、虛擬與真實三個不同面向，這是非常有趣的。』

「我們擁有這麼多不同的社群、平台，年輕人喜歡的事情日新月異，您是否曾有與下一代脫節的感覺？」

『我嘛？完全不會！我其實平時還有在IED歐洲設計學院教書，每次開學第一堂課，我都會跟他們說《i-D》的故事。《i-D》的創辦人Terry Jones本來在British Vogue工作，他發現，倫敦有太多有趣、新潮的設計師與藝術家了！但這些非主流的人事物是無法出現在主流媒體British Vogue上的，Terry Jones當下便發願，他要創案一本獨立的，屬於年輕文化的時尚雜誌。

40年後的今天，《i-D》已經是一本在時尚產業地位獨特，屹立不搖的雜誌。我會告訴年輕學生們，當你有一個夢想，你是有機會實現它的，如果你想當攝影師，帶上你的相機，你不需要任何人來認可或證明你是一位攝影師，走出去告訴大家：你是一位攝影師。

我覺得，不聆聽年輕人的聲音，而是不斷的想著要怎麼娛樂他們，才是最恐怖的，因為這樣而來，娛樂成為了首要，知識變成次等內容，不是我想做的事情。所以我在與學生的交流中，除了不斷的鼓勵他們，也會回過頭聽他們的聲音，我也會詢問我女兒的意見。

你要知道，我們的時代所使用的傳訊載體，多半是平面式的機體，所以我們的思維跳脫不了文字與影像，但下一個世代，他們除了熟知影像的使用與操作，可能還會接觸到立體式的載體，不再受限於平面創作！我已經迫不及待想要編輯這些更新的內容！』

「您總是一派輕鬆，處之泰然的素著面孔、打扮輕鬆的出現在各種場合，對於穿著打扮，您有什麼看法？您覺得外表是需要被定義的嗎？」

『你知道，我在時尚產業裡工作好久了，我認識許多天才創作者，他們都是穿著T-shirt跟牛仔褲跑來跑去，光是處理他的思維就已經傷透腦筋了，哪來的時間去打扮？我覺得應該要把時間用來認識跟喜歡自己，而非過度在意別人的眼光，因為只有自己能定義自己。

像我就非常不喜歡Logo很大的服裝，因為那不代表我，某種程度上卻會影響別人對我的看法。我覺得每一個人應該都要擁有自己的「制服」，那是讓你最自在的造型，讓你能夠認真思考，而不是想著別人看不看得懂你。一個人可以打扮的華麗出眾，但腦袋空空，所以與其總是想著怎麼打扮，不如用想法懾服他人。

我已經快要50歲了，但我並不介意我的臉上有很多皺紋，也不在意我今天到底穿什麼，我總是隨便抓幾件衣服就出門了，跟你聊完後我直接要去看Gucci的秀我也不在乎。因為當舒服有自信的時候，我才能認真思考。』

「這有趣了，因為許多人總覺得時尚就是穿搭。對您來說，時尚若與穿搭無關，那它是什麼？」

『對我來說，時尚是一種藝術的表徵。我可能永遠不會穿上某個設計師的服裝，但那並不會阻止我去欣賞與理解他的理念。』

後記：

大概正是五年前，那時我還住在米蘭，有天在我的IG圖文下出現一則留言說：「我覺得你很酷，想邀請你來《i-D》做特約外稿記者。」那時我差點沒嚇到摔了手機，《i-D》？不就是那本被我與同學們奉為地下聖經的《i-D》嗎！？

那正是我認識Gloria的起源，但真正令我震驚的是在Vice總部與她見面的那天。那天，我戰戰兢兢、坐立難安的等著她現身，手心冷汗直流，想著這位《i-D》義大利版的負責人，想必不是省油的燈，肯定言詞犀利，思想敏捷，令人難以招架。想不到，一位完全素顏，穿著長版T shirt跟Nike運動褲與運動鞋，將蓬鬆金髮綁成高馬尾的Gloria一出現，立刻用滿版的笑容化解了我的緊張與憂慮，她問起我的背景，為什麼會做Yutopia，跟除了上學之外我都在做什麼等等，跟專訪一樣仔細。

那之後我像個小跟班，常跟她一起跑活動、時裝週，Gloria逢人就介紹我，給予我足夠的資源處理她指定的內容，讓當時身為駐外採訪的我，在義大利有了第一個「被當地人肯定」的地位與頭銜。儘管之後我離開了米蘭，每到時裝週，我總會在各大場合遇到她，她除了給我一個大大的笑容與擁抱，也不忘立刻回頭跟身旁的人說：「這個女孩子很優秀，你要知道她⋯⋯（講不完）。」

在這個白眼與紅眼充滿的產業，有時我們的心思也不免被污染，開始計較、算計，或明來暗去的鬥爭。但想起這位大前輩，我的心裡總是有股暖意，儘管身處時尚業界的最高階層，每一個人都認識她，她還是保有一顆赤子之心，認真創作內容，謙卑與真誠的對待每一個人。

在產業頂端，有這樣一號人物屹立不搖著，就像一盞明燈，指引著我們。

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