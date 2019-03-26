川普的「第一桶金」! 國防部撥10億美元在美墨邊境築牆

▲美國代理國防部長夏納翰。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)周一(25日)晚向國土安全部發信指出，已撥出10億美元(約300億元台幣)落實美墨邊境的築牆計畫。這是自從總統川普在2月中旬宣布「全國緊急狀態」後，所獲得的第一筆築牆撥款。

國防部這項繞過國會撥出築牆經費的舉動，引發民主黨國會議員的不滿，認為這種繞過國會的做法，無異於從軍人身上偷走他們的錢。

國土安全部要求國防部在亞利桑那州尤馬市(Yuma)、以及德州艾爾帕索市(El Paso的美墨邊境修築長92公里、高5.5公尺的圍牆，以及負責興建修繕道路、設置路燈。夏納翰下令陸軍工兵團指揮官負責上述項目。

他回應外界對國防部參與興建圍牆的質疑時強調，聯邦法律規定：國防部有權興建有關建築，以協助執法機構攔截毒品走私等的緝毒行動。夏納翰稍後將到國會解釋國防部這項預算案。

川普要求撥款80億美元(約2400億元台幣)興建圍牆的計劃，之前被國會擋下來。上月他悍然宣布國家進入「緊急狀態」，企圖藉此取得築牆經費，遭到民主、共和兩黨同聲批評濫權。