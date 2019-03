比賽贏了太興奮…拳擊手抓臉強吻女記者　網怒：告他

▲普列夫強吻女記者。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

保加利亞重量級拳擊運動員普列夫(Kubrat Pulev)23日在美國加州參賽,他擊敗對手後接受女記者蘇西(Jenny Sushe)的一對一採訪,前面都很正常回答,怎料他突然強吻女方,讓對方相當錯愕只能硬說一聲「謝謝」並結束訪問。蘇西之後表示,這個奇怪的吻令人尷尬。

37歲的普列夫比賽經驗豐富,曾獲得國際拳擊聯合會(IBF)國際重量級金腰帶等獎項。他23日歷經7回合的激烈賽事,最後成功打敗對手迪努(Bogdan Dinu)並來到小房間受訪,當時他的神情顯得相當有自信。

蘇西身為《賭城體育日報》(Vegas Sports Daily)記者,過往有多次採訪經驗,前面的訪談都進行順利,然而普列夫過程中卻突然強吻她,還用左手強壓住她的下巴,讓她無法輕易掙脫。

面對突然其來的性騷擾,蘇西只能對著鏡頭乾笑,還不忘說聲「謝謝」。對此,《賭城體育日報》表示蘇西受到的待遇是令人憤怒的,團隊正與普列夫保持聯繫,「在我們持續解決問題時,我們堅定支持蘇西女士。」

普列夫今(26)日在臉書回應,他說很多人應該都看過他親吻女記者的影片,對方其實是他的朋友,「採訪之後,我真的很高興,我給了她一個吻。」他補充,女記者後來還有跟他一起去慶祝,「影片中,親吻完後我們都笑了,並互相謝謝對方。」

TO MY FANS: You may have seen a clip of me kissing a female reporter following an interview after I won my fight...