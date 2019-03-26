黃背心女悍將頭骨撞碎　馬克宏：身體差要懂得「長點智慧」

▲法國老婦勒蓋（Genevieve Legay）參加黃背心運動，頭骨碎裂受重傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

日前法國總統馬克宏對一名參加「黃背心」運動抗爭而受重傷的老婦送上「早日康復」的祝福，但卻加了句提醒，要老婦身體差就別抗爭，一句話引發左右兩派同聲圍剿。

據法新社報導，大批民眾23日聚集於尼斯（Nice）進行「黃背心」運動示威，鎮暴警察獲報後趕往現場處理，不料發生警民衝突，鎮暴警察衝撞反政府抗議人士，其中一名73歲老婦勒蓋（Genevieve Legay）頭骨碎裂重傷，送往醫院急救。

正在尼斯與中國國家主席習近平會面的馬克宏從媒體訪問中得知消息，回應此事表示，「祝福勒蓋早日康復，或許長點智慧，一個禁不起碰撞的人，不該去已被禁止進入的地方，讓自己處於如此處境。」

此言引起勒蓋家屬不滿，痛批警方動用過度警力驅離示威者，馬克宏則在說風涼話，完全不顧他人感受，「人不會批評躺在病床上的人」，同時委任律師對當局提告。

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對此，負責調查的尼斯檢察官普瑞特（Jean-MichelPretre）表示，安全部隊沒有碰到勒蓋，但「勒蓋則說自己不知道抗議被禁止」，且接受電視訪問時說法又有出入，不過目前都是初步訊問，還需要持續調查。

事實上，這不是馬克宏第一次失言。去年一名失業園丁抱怨寄了數百封應徵信仍找不到工作，當時馬克宏回應，「只要過個街就能找到事做」，意指上街抗爭勞工改革的人民都是懶鬼，甚至要求法國人應少抱怨。

馬克宏多次因缺乏同理心及態度傲慢、輕蔑而遭受左右兩派同聲圍剿，極左派組織「不屈法國」（France Unbowed）領袖梅蘭雄（Jean-LucMelenchon）推特發文寫下「金維夫（勒蓋）不需要你教訓她什麼是智慧，她支持共同利益，你應該向她多學習，有什麼立場批評她？」極右派國民聯盟（National Rally）發言人則表示，這些事情證明馬克宏並不喜歡法國人。