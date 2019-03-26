「每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成撒哈拉」　關於愛情，三毛最美的10句話

▲關於愛情，三毛給我們的10句最美的文句。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

要論起三毛，是要走過一段人生的人才能體會的，她是個悲傷、熱情、脆弱又積極的奇女子，在47年的人生歲月，飽嘗生命的甘苦，或許你未曾接觸到她的書或她的時代，但面對跨越時間空間的愛情，三毛仍能陪你度過，甜苦深長的時刻。

請繼續往下閱讀...

▲思念有苦痛酸甜，無法停止的深刻，無盡蔓延。（圖／unsplash）

每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成撒哈拉 - 《撒哈拉歲月》

世上的歡樂幸福，總結起來只有幾種，而千行的眼淚，卻有千種不同的疼痛，那打不開的淚結， 只有交給時間去解 - 《萬水千山走遍》



即使不成功，也不至於空白 - 《夢裡花落知多少》

我笑，便面如春花，定是能感動人的，任他是誰 - 《傾城》

如果我不喜歡，百萬富翁我也不嫁 ，如果我喜歡，千萬富翁也嫁 - 《稻草人手記》

▲對於感情我們都有夢想，那是心之所向。（圖／pixabay）



一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅持。 心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪 - 《親愛的三毛》

沒有人能夠「棄」你，除非你自暴自棄，因為我們是屬於自己的，並不屬於他人 - 《親愛的三毛》

我愛哭的時候便哭，想笑的時候便笑， 只要這一切出於自然。 我不求深刻，只求簡單 - 《傾城》

或許，我們終究會有那麼一天：牽着別人的手，遺忘曾經的他 - 《雨季不再來》

我們經歷了過去， 卻不知道將來， 因為不知， 生命益發顯得神奇而美麗 - 《傾城》