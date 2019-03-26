80歲老婦「花光積蓄」冒險拉皮：至少可以美美地進棺材

▲ 高登柏格原先臉部都是皺紋（右），經過臉部拉皮手術後，成功重現光滑緊緻臉蛋（左）。（圖／翻攝自harleystreetskin官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

要美還要命？英國一名80歲阿嬤高登伯格（Toni Goldenberg）為了漂亮死去，毫不猶豫拿出1萬英鎊，進行3.5小時的臉部拉皮手術，因為比起醫生曾警告手術的風險，她更無法接受皺紋爬上臉龐，變成「乾癟女巫」。她表示，自己花了40年不斷健身，也希望連臉孔也能維持年輕模樣，為此寫好遺囑才進手術室，幸好手術成功，如今看起來「年輕了20歲」。

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▲ 年輕時的高登伯格。（圖／翻攝自harleystreetskin官網）



據英國《每日郵報》報導，高登伯格膝下育有53歲女兒喬希和42歲兒子吉爾斯，從40幾歲時，她便比同齡人更擔心老化帶來的影響，因此努力健身、瑜珈、爬山，甚至在臥室裡也放了一個啞鈴方便隨時鍛鍊，持續保持M號身材。

然而天下沒有人可以抵抗時間的侵蝕，75歲時，不想當「乾癟女巫」的高登伯格終於決定踏出改變的一步，開始了她的整形計畫，除了從微薄的養老金稍微存錢外，還做了一個巨大的可口可樂瓶「阿嬤的拉皮基金」，向親友及兒女募款，原先不太贊成此事的孩子們也因為看到母親的決心，而開始支持與贊助。

▲40歲左右的高登伯格。（圖／翻攝自harleystreetskin官網）



5年後，高登伯格終於存下1萬英鎊準備實現夢想，但遭醫生警告臉部拉皮手術必須從耳際、髮線後方割開切口，而後將鬆垮的皮膚拉往後方，讓臉龐重新緊緻，過程中如果失敗病人可能會出現血栓、感染等反應，而且年齡越大，全身麻醉的風險越高。

高登伯格聽聞後表示，「一定要做，我沒辦法接受自己看起來如此乾癟，像個女巫似的，這和我的心理不符，如果死了就死了，至少我還能美美地躺在棺材裡」。為了這場手術，她甚至預先立好遺囑，還去保了保險當作預備喪葬費用。

幸而手術順利，如今的高登伯格看起來起碼「年輕了20歲」，她開心表示，「以前因為不想面對衰老的自己，甚至會避免照鏡子，但如今的我對未來充滿期待，而且每個人看到現在的我都覺得棒呆了，還有一個76歲的老朋友也說如果有錢，也想做一樣的事。」