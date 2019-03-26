世上只有這裡的鐘「沒有12點」！　瑞士小鎮全民癡迷數字11

實習記者陳妙津／綜合報導

時鐘沒有12點？在瑞士西北的一個小鎮索洛圖恩（Solothurn），當地人極度信仰數字「11」，無論是建築、習俗、數目都要和11連結起來，造就了該地最特別的文化，特別是掛在舊城區中瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）外牆的鐘，少了數字12，又以11個鈴與齒輪作為裝飾，成就當地最著名的風景。

據BBC報導，索洛圖恩位於汝拉山（Jura）南邊的阿勒河畔（River Aare），2000年前左右被羅馬人所建立，16至18世紀時，還曾是法國大使的居住地，也因此城裡有許多精緻華美的巴洛克式建築，如貝桑瓦爾宮殿（Besenval）以及隨處可見的教堂，可說是瑞士最美的城鎮之一。

▲索洛圖恩景緻迷人。



但除了美麗風景外，索洛圖恩還有個別具一格的特色，居民們十分鍾愛數字11，生活大小事都要和11連結在一起，比如城中11座教堂、11座噴泉、11棟塔樓和11個博物館等，其中又以聖烏爾斯大教堂（St. Ursus Cathedral）最為有名，該教堂由義大利建築師Gaetano Matteo Pisoni打造，除了在11年內蓋好，三段階梯也有11階，還有11個們、11個鐘，以及以11種大理石打造而成的11座聖壇。

▲當地的聖烏爾斯大教堂。（圖／翻攝自YouTube／LindY LindY）



生活上，索洛圖恩居民們也融入了數字11，比如11歲時會有特別慶生，當地常見的啤酒Öufi，在德語中也是11的意涵，也產一種11年陳釀威士忌。無論哪個角落，在在都體現出居民們對於11的熱愛。

當地居民、也是歷史學家的Stählin表示，雖然過去500多年來，11已經變成一種傳統，但沒人能說清楚為什麼要崇拜，或許是因為德語中的11音似精靈，希望能祈求魔法守護，也或許是因為11在聖經中是個神聖具預言性的數字，使用它可以對主表達敬意，「對我們而言，它象徵對完美的追求，是希望的密碼」。而今當地仍然與11有著緊密連結，甚至因此拓展與11相關的主題旅遊，大發觀光財。

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▲位於瑞銀投資銀行沒有12點的鐘。（圖／翻攝自YouTube／pseudokris）