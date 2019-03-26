史上第一款「炸雞罐頭」！一罐僅台幣55元　網友瘋搶開吃

實習記者陳妙津／綜合報導

酥脆炸雞竟能做成罐頭？日本有罐頭業者花了2年時間研發，成功打造史上第一款炸雞罐頭，立刻在日本引起旋風。雖然因為要放入罐中而尺寸較小，但炸雞該有的口感和麵衣通通不缺，除了一般的日式醬油口味外，另外還有香辣和照燒美乃滋兩種口味，更驚人的是，一罐只要台幣55元！

據《朝日新聞》報導，專門製作罐頭食品的HOTEI Foods在1970年時推出招牌罐頭，達到8.7億罐的銷售額後，便始終是業內霸主，但HOTEI Foods並未止步於此，近日更推出了讓網友們超好奇的「炸雞罐頭」。

▲HOTEI Foods新推出的3種口味炸雞罐頭 。（圖／翻攝自FB／ホテイフーズコーポレーション）



由於罐頭在密封後還要通過外部施壓、加熱來消毒，以便能長時間儲存，但對炸雞來說，這道程序卻會使雞肉冒出水分，讓麵衣變得黏巴巴的，也因此十分不易，HOTEI Foods透過反覆研究尺寸大小、麵衣厚度、油炸時間等細項，經過2年70多次的實驗後，終於製作出了史上第一款炸雞罐頭。

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▲▼HOTEI Foods新推出的3種口味炸雞罐頭 。（圖／翻攝自FB／ホテイフーズコーポレーション）



產品企劃人員Takuya Mizuno自得表示，「雖然比起剛炸好的炸雞還是略有遜色，但它在便當裡的時候根本就像普通炸雞」。該款炸雞罐頭共有3種口味：日式醬油、香辣、照燒美乃滋，保值期都為兩年，價格200日圓不含稅（約55元台幣），一推出便引起搶購熱潮，許多人也期待HOTEI Foods能繼續推出更多有趣產品。