超裸露「安全帽廣告」！女穿性感蕾絲+半裸男宣導「安全第一」被轟爆

▲2男4女裸露的安全帽廣告遭批具有「性別歧視」。（圖／翻攝自推特／@ DVR_info）

國際中心／綜合報導

德國交通部於22日推出一支新廣告，為了要鼓勵年輕人在騎自行車時能夠戴上安全帽，但廣告中的女模特竟身穿蕾絲內衣、頭戴安全帽，還擺出性感、誘人姿勢，讓這支廣告一曝光後，隨即引來大量批評，被轟「該廣告非常愚蠢、尷尬，而且還有性別歧視」。

據euronews報導，這支廣告分為影音板和海報版，是德國交通部部長舒爾（Andreas Scheuer）自認「新潮」而推出的創意廣告，希望年輕人在騎自行車時一定要記得戴上安全帽，而廣告中的倡導口號則為，「Look like shit.But saves my life.」（安全帽看起來像屎，但是拯救了我一命）。

請繼續往下閱讀...

▲▼該廣告口號為 「Look like shit.But saves my life.」（圖／翻攝自推特／@ DVR_info）



然而，這支廣告一推出，隨即引來大量反彈聲浪，德國社會民主黨（SPD）婦女組織負責人瑪莉亞（Maria Noichl）l於受訪時表示，「該廣告令人尷尬、愚蠢，還有性別歧視。」同樣來自該組織的約瑟芬（Josephine Ortleb）也表示，該提倡不需要以女性作為對象，用裸露、性別歧視來讓年輕人意識到「安全第一」。

對此，交通部發言人則表示，根據數據顯示，德國17至30歲騎自行車的人中，只有8%的人會戴安全帽，「我們主要目標族群是那些因為審美觀而拒絕佩戴的年輕人。」德國道路安全協會（DVR）執行長克里斯蒂安（Christian Kellner）表示，「要讓目標族群們看到這支廣告，因為這個年齡層的安全帽佩戴率非常低，現在，我們成功地做到了這一點。安全帽不能防止意外發生，但可以防止最重要的頭部受傷。」