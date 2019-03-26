2年報告結果「沒與俄羅斯勾結」　川普大勝痛擊民主黨

▲川普持續堅稱沒有與俄羅斯勾結。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國司法部24日表示，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查的「通俄門」報告中，並未發現總統川普的陣營在2016大選中與俄羅斯勾結。對此，川普批評這項調查非常失敗，這類針對他的指控是有史以來最荒謬的事，他打算回擊曾經調查過他的人員以及民主黨。

穆勒花費22個月調查通俄門，然而，耗盡心力的報告中並未發現川普競選陣營與俄羅斯勾結，試圖影響2016年美國總統大選。川普過去一直聲稱通俄門調查是獵巫行為，「根本沒有通俄！」

川普2016年競選團隊的高級傳播顧問米勒（Jason Miller）表示，「我認為，這是自2016年獲勝的選舉之夜後，第2次最振奮人心的川普活動。」他形容2年前籠罩在川普頭上的烏雲已經散去，「而且是在如此完整又令人信服的條件上。」

《衛報》指出，儘管川普目前暫時從通俄門脫身，民主黨仍沒有打算放軟姿態。民主黨自從1月掌控眾議院以來，便對川普政府、川普與他的家族企業展開猛烈調查。

民主黨要求公開穆勒報告的全部篇幅，同時暗指司法部長巴爾（William Barr）的言詞不可信，因為他先前才批評過穆勒的調查。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）透過聲明表示，應該立刻公布這份報告與其他相關文件。

在一封4頁給國會的信中，巴爾說明穆勒的調查並未發現川普競選陣營與俄羅斯勾結，不過，川普是否妨礙司法還沒有定論。

川普前律師柯恩（Michael Cohen）2月出席國會作證，他暗指川普支付不當款項，此舉違反美國競選財務法，同時他也指控川普犯下各種犯罪行為。紐約地區的檢方正在對這些指控進行調查。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的前高級顧問菲佛（Dan Pfeiffer）透過推特說，有人或許會認為川普可以就此脫身，「事實並非如此，他的犯罪風險依然高過其他總統的總和。」