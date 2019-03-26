英國會通過修正案...奪回脫歐主導權！明投票「可能二次公投」

▲英國民眾上街抗議脫歐。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國國會下議院25日進行投票，最後以329票對302票獲通過修正案，讓議會可以修改27日的議事規則，這樣議員就能針對脫歐協議的某些項目進行投票，等於是議會正式從梅伊手中奪回脫歐主導權。梅伊則提到，除非議會同意，否則不會「硬拖歐」。



修正案由保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出，也被稱為「萊特溫修正案」，議員們直接略過政府投票，最後以329票對302票通過，有29名梅伊所屬的保守黨議員「倒戈」投下贊成票，其中有3人是政府官員，包含外交部次官、商業以及能源及工業策略國務大臣，另外，衛生部政務次官布賴恩（Steven Brine）在投完票後，已在推特上宣布辭職。



由於修正案通過，國會議員們在本周三將可以針對7項脫歐議題進行指標性投票，其中可能包含第二次公投、無協議脫歐、與歐盟達成「挪威式協議」，讓英國完全進入單一市場和歐洲自由貿易區等等，甚至有繼續留歐選項，試圖打破目前的僵局。

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反對黨工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn ）在這項修正案通過後發表談話，他表示，「恭喜」英國議會奪得控制脫歐程序的掌控權，「政府目前的方式嚴重失敗，這個議會現在自己找到解決方法了」。

梅伊（Theresa May）稍早則在國會表示，本週針對脫歐協議的第三度投票還未取得足夠的票數支持，她將會在繼續遊說議員，爭取有協議脫歐。她還提到，除非議會同意，否則不會「硬拖歐」。

但是，反覆喬不攏的脫歐議題也成了梅伊的政治生涯危機，內閣成員多次逼宮，甚至發動不信任投票，要求下台。梅伊日前受訪時表示，只要國會議員投票支持脫歐協議，她就會辭職下台。

原先英國定的脫歐日期是3月29日，也就是本周五，隨著時間逼近，脫歐的協議還是持續在議會內卡關，無法通過。歐盟峰會在上周宣布，若是英國議會能夠通過協議，可以將脫歐日期延後到5月22日，反之就要在4月12日前做出最後決定。有歐盟官員表示，現在英國無協議脫歐的可能性頗高，歐盟已經對此做出了準備。