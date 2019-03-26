「透明男人」快步走過後消失！　嬰兒臉驚留「3道瘀痕」…媽媽被詭異男聲叫醒

▲莉莉的臉上有3條很深的痕跡。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

美國密西根州一名25歲媽媽希瑟（Heather）日前在一歲女兒的臉上，發現3條又長又深的紫色瘀青，基於擔心，她跟未婚夫決定一同查看裝設在嬰兒床旁的攝影機，沒想到竟然發現有名「透明男人」迅速的從後方經過，隨後消失在空氣當中，整個畫面詭異又恐怖，讓這家人決定早早搬離這間恐怖的房子。

根據外媒報導，希瑟跟未婚夫和一歲嬰兒莉莉（Lily Higgins）住在一間民宿裡，某天在叫醒睡著的女兒之後，發現其左臉上竟然有3道紫色瘀痕，形狀則是長條狀，像是被甚麼東西抓到留下的痕跡。

由於無法得知莉莉到底是如何受傷的，於是希瑟決定跟未婚夫一同查看嬰兒床邊的監視器，希望可以找到一些線索；當一個「透明男人」的身影從嬰兒床旁邊經過後，可以看到莉莉一把站起來，蹣跚地開始在嬰兒床內走動，四處張望後身體好像被甚麼東西碰到一樣，馬上警惕的轉身察看，似乎有東西在她後方。

希瑟一家人目前住的地方是一間民宿，根據房屋主人表示，這間房子的前屋主是一名年邁的女士，因為臀部骨折長時間的倒臥在樓梯下方，最終不幸死亡，而該名女士患有精神分裂的哥哥同樣住在這裡，幾年後也跟著去世。

希瑟表示，她認為有靈魂在他們的家中停留，但不知道其意圖為何，而且有一次她在家中換穿衣服時，腦海中想著「這裡一定有鬼」後，覺得喉嚨的部分被掐住，讓她難以呼吸；或是曾獨自待在家中時，聽到腳步聲、笑聲，還被一個男性的聲音從睡夢中叫醒。

自從詭異事件發生後，希瑟跟未婚夫也發現，莉莉時常用手指指著「透明男人」曾出現過的角落；儘管有許多人認為，這樣的影像有可能是因為攝影機的閃光燈，反射出灰塵或水滴才造成的，不過這家人仍決定搬離這個詭異的地方，找尋新的住所。

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