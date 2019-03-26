川普會面納坦雅胡簽命令　正式承認以色列對戈蘭高地主權

▲川普與以色列總理納坦雅胡會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普25日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，並簽署了正式命令，宣告美國承認以色列對戈蘭高地的主權，過去國際間普遍認為以色列佔領了這塊土地，川普此舉等於打破了50多年來的共識。

在兩人會面中，川普稱納坦雅胡「特別的人」，納坦雅胡則說川普是他「親愛的朋友」。川普在會前也在推特上提到，「今日我將採取歷史性的舉動，增強以色列自我防衛的能力，並擁有強大的國家安全，這些都是他們值得擁有的」。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在24日就推文宣布簽署命令的消息，川普也曾在21日表示，是時候該承認以色列擁有戈蘭高地主權了，「戈蘭高地對以色列和地區穩定，具有至關重要的戰略價值及安全重要性」。以色列總理納坦雅胡上任之後一直尋求華府的支持，外媒分析，由於以色列將在4月9日舉辦選舉，川普的舉動等於送給納坦雅胡一份競選厚禮。

川普此舉引起國際間譁然，包含英國、法國和歐盟等國家都表達抗議。以色列在1967年、第3次中東戰爭（六日戰爭）期間，從敘利亞手中奪下戈蘭高地，1981年通過了《戈蘭高地法》，單方面宣佈對該地區擁有主權。不過，國際上從未承認這項舉動。

川普正式簽署命令後，阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）透過埃及新聞機構「MENA」發表聲明譴責，川普的舉動無法改變該地區當前的局勢。

