美到想收藏！會變色的精油唇頰霜，還看得見一片片花瓣

▲顏值破表的花瓣唇頰霜，能隨著膚溫打造自然粉紅漸層。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

來自法國巴黎頂級芳療品牌DARPHIN，擁有最完整美容油系列產品線，包含8種植萃美容油與7種精油質地，提供給各種膚況最適合的保養方案。今年再創油保養話題，首推花瓣精油輕彩妝，一抹打造自然好氣色。

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越來越多女生熱愛油保養，芳療品牌DARPHIN首度推出會變色的花瓣精油唇頰霜，以花植精油為基底，打造自然粉紅光暈。打破既有的保養觀念，讓精油也能輕巧上妝，是專櫃第一款美容油輕彩妝。

除了看得見一片片花瓣，唇頰霜更有高達98%來自天然成分，其中蘊含複方花植精油與維他命E，質地輕盈滑順，能根據每個人的體感溫度，在唇部與雙頰呈現紅潤光暈。

結合pH溫感技術，能依據肌膚的pH值，讓唇頰自動轉換成溫柔粉色，使用不需要技巧，只需以手指沾取輕塗一層，也可以透過疊擦的方式，使發色更為濃郁鮮豔。

金盞花 : 舒緩修護，重現青春亮澤

矢車菊 : 撫平紋路，平滑肌膚再現

玫瑰花 : 高效保濕，滋養深層肌底

花瓣精油唇頰霜 5.5g，1,350元。（4/1上市）



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