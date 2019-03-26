霸屏IG的「焦糖橘」超夯！不想變土氣，化妝前3點要注意

▲挑對橘色，膚色一秒變白皙。（圖／翻攝IG/ponymakeup、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

橘色彩妝可說是2019年的大勢色，亞洲女性肌膚偏黃，許多人不敢嘗試，擔心一不小心變蠟黃，專業彩妝品牌植村秀以太陽為啟發，特調出能完美襯托黃肌的焦糖橘彩妝，讓你橘得精緻且充滿層次。



想要呈現零失誤焦糖橘彩妝，植村秀首席彩妝師Anton也亞洲女性整理出輕鬆駕馭的彩妝技法，只要掌握以下這些原則，你也能快速上手！

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眼妝成敗在於「配色」

要打造完美橘色眼彩，配色很重要。挑選接近膚色且帶一點粉紅色的眼影，當作眼窩打底色，可以幫助去掉眼皮色素，再疊擦橘色，就能夠顯白又時尚。若擔心眼睛泡腫，接近眼際處畫上咖啡色，幫助打造深邃感雙眸。





腮紅上移或以修容替代腮紅

首先先找出臉頰最凸的點，將橘色腮紅放在最凸點，用圓形的畫法慢慢向外暈染。若眼、唇都走橘色調，也能用橘棕色修容替代腮紅，打造臉部立體輪廓，又或是將橘色腮紅上移，做出眼下腮紅，讓腮紅和橘色眼妝呼應也是好選擇。

帶點粉的珊瑚橘最襯膚

植村秀以最暢銷的OR570為主軸，推出11款最適合亞洲女性的色號，提供絲絨粉霧和亮澤水潤妝感供你選擇。建議薄塗一層打底，接著再上一層於唇中內側，雙唇抿一下，就是最美漸層。

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