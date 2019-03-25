林莉婚紗美到英國去　倫敦參展秀台灣軟實力

▲深V剪裁的L.L系列高級訂製服。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

超過30年歷史的LINLI BOUTIQUE林莉婚紗，深受賈靜雯、陳怡蓉等明星名流青睞，在台站穩根基，受到倫敦婚紗公司Louise Bentley旗下頂級品牌White Rose Signature by Melodie邀請，24日起至26日參加「英國婚紗展會White Gallery」，展出旗下5大經典系列婚紗。

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▲精靈系列白紗腰部以水晶點綴。

邁入第10屆的White Gallery是專為婚紗設計師打造的盛宴，成為高端婚紗與禮服展示的國際舞台。林莉婚紗首度受邀前進英國，成為台灣第一位參展的婚紗品牌，觸角延伸至海外，讓國際零售商看見台灣的軟實力。

▲林莉前進2019英國White Gallery婚紗展參展。

此次林莉婚紗展出旗下五大經典系列，包括星辰系列、王妃系列、精靈系列、人魚系列、L.L系列，主打形象為L.L系列前V後V剪裁的高級訂製服，其面料為貝殼亮片，搭配腰部抓褶開岔設計，替新娘塑造女神般的氣勢。

▲王妃系列魚尾裙禮服（上），人魚系列禮服上身襯著薄蕾絲性感唯美。