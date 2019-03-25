加薩罕射「自製長程火箭」　命中120公里外以色列房屋…7人炸傷

▲加薩發射火箭命中以色列社區，一部受損車輛內還留有一雙覆蓋碎玻璃的女鞋。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

以色列特拉維夫（Tel Aviv）北部一棟社區房屋25日遭一枚火箭彈命中，造成7人受傷。據信這枚火箭是哈瑪斯組織從加薩走廊南部發射，是加薩罕見以長程火箭攻擊以色列境內。正在華府的以色列總理納坦雅胡，已經決定提早結束訪美行程回國。

綜合外媒報導，以色列軍方表示，這枚火箭彈落在特拉維夫以北約25公里，是2014年以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，從加薩射往以色列的最長射程火箭。當局表示，事件造成7人受傷，包括一名60多歲婦人、一名12歲女童以及2名嬰兒，傷者大多遭彈片射傷或是輕微燒燙傷。

以色列國防軍發言人表示，該枚火箭彈射程約75英哩（約120公里），為哈瑪斯組織在加薩境內自製，但沒有證實火箭是刻意攻擊或誤射。目前還沒有任何組織出面為這起事件負責。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正好在華府進行訪問，預計與川普總統展開會面。事件發生後，納坦雅胡已經宣布將縮短訪美行程，與川普結束會面後立即返國。

▼土製火箭命中民房，造成7人受傷。（圖／路透）



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