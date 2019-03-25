買給金魚腦男友！　「超狂背包」會提醒帶鑰匙，還能無線充電

▲這個「智慧背包」，超適合金魚腦著用。（圖／翻攝自lumzag IG）

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妳的男友、老公是「金魚腦」嗎？每次出門就丟三落四、總會忘記帶東西？快點趁他生日或過節時，獻上這咖「超狂背包」，擁有7大智慧功能，可以「提醒你」忘記帶了哪些必備物品，隨時還能幫手機無線充電，不讓迷糊個性害帥氣扣分。

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▲能充電、發光，超方便。（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

2018年8月就在集資網站Indiegogo上達標的Lumzag，至今已募得超過目標10倍的金額，全因為功能打中現代人需求。從內建無線充電板，只要把手機放在背帶右側的插槽，就能立刻開始充電。裡面還有LED燈，在晚上找東西也超神速。

▲貼上感應貼紙，就不怕少帶東西了。（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

最受到關注的是「提醒功能」，將專屬的感應貼紙貼在每天所需物品上，像是皮包、鑰匙或筆電等等，出門前只要用手機APPT查看，超出配對範圍的東西就會顯示出來，就代表著有東西沒帶！

▲夾層夠多，能將小東西收納好。（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

還有「警示功能」，只要包包被打開，手機APP就會發出通知，以防東西被偷走。另也配備GPS、高畫質鏡頭，可以查詢背包位置及查看背後情況。最後一點是還結合SIM卡，行走各地可以把背包當作熱點使用，走到哪都不怕跟社群媒體斷了聯繫。

▲配上時尚外型，男友帶了既帥氣又超智慧！（圖／翻攝自lumzag FB、IG）



除了背包，還有郵差包及側背包等三種尺寸，預計4月下旬，就會有投資者能拿到第一批的背包。具有時尚與都會男士的風格，還有多種智慧功能，粗神經的男人們，真的可以考慮入手。

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▼背包的超狂功能，影片中一次示範！