同性伴侶首例！台灣男為日本男非法滯日25年　「實質關係」獲在留特別許可

▲日本目前仍未承認同性婚姻。（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

一名40多歲的台灣男子和日本同性伴侶在千葉市同居25年，由於日本並不承認同性婚姻，因此該名台灣男子一直處於「非法居留」的狀態，被勒令出境。台灣男子向東京地方法院提起訴訟，要求撤銷處分，最後成功獲得許可而撤訴，也是首例政府向同性伴侶的外國人發放在留特別許可的紀錄。

根據《共同社》報導，該名台灣男子在1992年9月以為期一年的「留學簽證」入境，進入日語學校就讀，1993年10月再以參加日語能力測試為由以3個月的「短期滯留簽證」入境，就在同年11月和日籍男性開始交往，此後便一直待在日本。

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▲法務省考量居留狀況和生活實際情形，同意發放「在留特別許可」給該名台灣男子。（圖／達志示意圖）

2016年6月，該名男子被警察發現非法居留後被要求勒令出境，當事人為了繼續留在日本，在2017年3月提起訴訟，最後日本法務省決定撤回處分，同意發放「在留特別許可」，於本月15日起生效。據辯護團透露，儘管日本法律並不承認同性婚姻，不過「具備實質婚姻關係」的同性伴侶是取得許可的重要因素。

外國人如果和異性日本人結婚，就可以「日本人配偶」身分取得居留資格，但目前日本仍未承認同性婚姻，而該例是首次日籍同性伴侶的外國人取得在留特別許可的紀錄。對此，法務省入國管理局表示，綜合考慮了居留狀況和生活實際情形，和過去發放在留特別許可的判斷標準相同，並未特別重視是否為同性伴侶關係，故不一定適用其他同性伴侶的案例。