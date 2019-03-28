漫遊大稻埕！《孤獨的美食家》「五郎套餐」就在這，必吃紫心地瓜車輪餅

古老、文青又時尚！大稻埕帶有斑駁的懷舊氣息，近幾年有不少店家進駐，加上原有的創立數十年老店，不論是吃美食、買東西都非常值得來個一日遊。

永樂担仔麵

孤獨美食家也推薦

日本知名美食節目《孤獨的美食家》品嚐並推薦，因此後來店家推出一個「五郎套餐」，而五郎套餐就是雞肉飯，搭配上兩菜一肉一蛋，組合相當豐富。

▲（圖／美食客BellaSanté提供）

意麵王

老字號排隊名店

80年老店，具有在地的台灣口味，是附近居民的午晚餐，餐點就分為麵點、切盤、刨冰，意麵吃起來Q彈，且帶些嚼勁，加上甜辣滑順的醬汁，與油香的古早味融合在一起，讓人一下就吃光。

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▲（圖／美食客何呱呱吃吃吃提供）

許仔豬腳麵線

一試成主顧

隱藏在慈聖宮巷子內，跟著在地人來一碗豬腳湯吧！湯頭喝起來很濃郁，完全沒有腥味，肉質不柴且吃起來口感非常彈牙，沾點蒜泥辣椒醬油更對味，配上麵線是必點組合！

▲（圖／美食客Chaya提供）

幻猻家咖啡 PALLAS CAFE

藏在老宅裡的咖啡香

透過木質色調裝潢出來的懷舊氣息，這裡適合工作、看書、發呆、聊天，咖啡廳裡除了提供手沖單品、義式咖啡與蛋糕外，還有咖哩飯及很受歡迎的布丁！

▲（圖／美食客Yumi Chang提供）

行冊 WALKINGBOOK

地中海料理餐酒館

老屋新思維，保有舊時代的韻味，一樓客廳、二樓飯廳、三樓書房，使用台灣在地食材烹飪出地中海料理，料理不但美味，同時也兼具美觀，是一間音樂、書籍、美食融合的餐酒館。

▲（圖／美食客那那流浪食記提供）

永樂車輪餅

古早味散步美食

傳統古早味小點心，最適合一邊漫遊大稻埕一邊享用，這間料多到滿出來的車輪餅，不僅基本的紅豆、蘿蔔絲、奶油受歡迎，紫心地瓜也是人氣款！

▲（圖／美食客毛怪與雲提供）

滋養製菓

必買甜點伴手禮

傳承一甲子的日式和菓子，紅磚長廊中有著這麼一間台北老字號甜點，熱門打卡美食草莓大福的紅色草莓，大顆又多汁，外皮軟而不黏，紅豆餡甜而不膩。

▲（圖／美食客劉玉提供）

三層

文青網美甜點店

3.0版的三層，坐落在大稻埕裡的老宅中，以白色簡約風再加點花花草草裝潢，營造出空間氛圍的寧靜感，令人感到十分舒服；甜點以戚風、蛋糕、乳酪為主，冬季限定的草莓系列非常好拍。

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

鹹花生咖啡館

老宅早午餐咖啡館

經典的古宅氛圍中帶著點文青感，各個角落充滿特色及小巧思；招牌經典肉桂捲外酥內軟，瀰漫著肉桂香氣，上頭加了一塊白色蛋白霜餅，而淋上的焦糖肉桂醬，雖然甜，卻也為肉桂捲加了分。

▲（圖／美食客Li Jie Chen提供）

小城外

咖啡廳酒吧

夜晚的大稻埕一樣令人留戀，七點之前，喝杯由專業咖啡師結合創意與口味沖出香醇咖啡，七點之後，喝杯帶著日本職人精神的調酒師調出東西合璧的美酒，並且這裡低調、神秘又幽靜。

▲（圖／美食客吃貨男孩美食專欄提供）

圖、文／MENU美食誌

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