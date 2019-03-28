水象星座最容易來電的對象？巨蟹結婚為前提、天蠍需要安全感

每個星座都會有不同對於美的觀點和吸引力，在某個片刻加上那些迷人的特質時，就起了化學作用，我們對於這些感受，就像是在情感上突然間充滿了電力，每個星座都有自己的來電方式：巨蟹喜歡以結婚為前提、天蠍需要對方賦予足夠的安全感、雙魚偏好富有同理心的另一半。

巨蟹座：家的歸屬感

巨蟹座對還不想穩定的人是沒興趣的，因為巨蟹座談戀愛就是為了結婚，不然為什麼要談戀愛呢？因此通常巨蟹座覺得跟這個人相處得還不錯，並以結婚為前提交往，那麼這對巨蟹而言才是真正的來電。巨蟹對愛與家的想法，是很絕對的，因此對家還沒有擔當的人，巨蟹就會快刀斬亂麻。

巨蟹座的守護星是月亮，月亮女神阿緹米斯是阿波羅的孿生妹妹，她這一生只談過一次戀愛，最後悲劇收尾，終身不再談感情。但是，阿緹米斯喜愛大自然和動物，她把牠們當作自己的家人般對待，這跟阿緹米斯的專長相違背，她擅長狩獵，這也是巨蟹座內心常有許多矛盾和情緒的原因，在感情中也常搞不定自己的情緒和想法。

天蠍座：精神上的安全感

天蠍女對於有責任感上進心的人來電，而天蠍男很喜歡有女人味的類型。但是，天蠍覺得最重要的還是精神上的安全感，很有可能來自內在對於信任有種不安，所以對於感情上的安全感特別重視。天蠍座對於愛情是很投入的，一旦產生了感情就會開始投其所好，並渴望忠誠對待。

天蠍座的守護星是冥王星，冥王黑帝斯並不是死神，而是掌管冥界。在希臘神話中，黑帝斯愛上了農業女神的女兒泊瑟芬，並強行將她帶到冥界，他這一生就只愛著泊瑟芬，就像是天蠍座般的愛情，愛上了就是唯一。黑帝斯被稱為低調內斂的管理者，就像天蠍座談感情，並不喜歡控制對方，但卻可以清楚知道對方的一切。

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雙魚座：戀愛的感覺

其實單身的雙魚座隨時都做好可以進入戀愛的準備，他們享受因戀愛而產生的氛圍，一旦失去了這樣的感覺，就似乎只剩下在盡生活上的責任義務。雙魚座害怕單調的生活，對於有同理心和較感性型的人容易來電。如果沒有喜歡的人，雙魚就會轉而跟偶像、一本書、或一個信仰、某個興趣談戀愛。

雙魚座守護星是海王星，電影中常出現海王波塞頓這個角色，希臘神話中，海王波塞頓掌管湖泊、海洋，與水有關的一切。水的特性是沒任何界線，可以轉換任何型態，如同雙魚般，談起戀愛就犧牲配合的個性。波塞頓談過許多愛情，其中最為人知的卻是自已的小女兒「人魚公主」的故事，從這邊就可以知道，雙魚最容易來電的方式是關於一種想像和感受，只要你創造出戀愛氛圍，雙魚座很快就陷入戀情。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

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