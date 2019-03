芮塔歐拉：「在這個時代，女人可以做任何事」

去年底帶著《PHOENIX》專輯回歸,隨即在今年初展開《PHOENIX world tour》,3月中來到台灣,不選擇大型的演出場所,而在較小的Lagacy Taipei,為得就是能夠與粉絲近距離接觸。行程忙碌的Rita,開演前的幾個小時抵達台灣,並接受媒體的專訪,在此之前,在日本東京以及大阪展開兩場演出,距離不算太遠的飛行,Rita在台北陰冷的午後,為我們帶來熱烈如火的性格,整個城市都被她點亮。

喜歡Rita的粉絲,不外乎被她潮氣十足的外型以及渾厚的歌聲所吸引,或許是英倫性格的使然,一切保持優雅的態度,流竄在她的血液中。睽違多年再次發行新專輯,選擇用「鳳凰」(Phoenix)作為專輯名稱,對她來說,鳳凰是一種無懼的象徵,能夠展現她在創作上無畏的態度,這一等就是6年的時光,精挑細選的每一首歌曲都是她嘔心瀝血的創作,問問她慢工出細活是否是常態?會不會下一張專輯也讓我們等著麼久?她說:「不會的,我已經開始在準備下一張專輯了,不會再讓大家等這麼久了!」

除了歌唱事業之外,也曾經當過時尚節目《美國名模生死鬥》評審,不僅如此,經常在電影中客串的她,相信許多粉絲都有著極深的印象,如《玩命關頭》以及《格雷的50道陰影》等,在即將上映的電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》也將現身,唱歌、時尚觀察以及演戲,根本難不倒她,可以說是一個相當「通才」的年輕天后,但她卻說:「電影中,大部份只是匆匆一撇的小角色而已,客串電影或是主持節目,當然是一件相當有趣的事,但我的主業還是歌手啦,我還是要把我的歌手當好才行。」繼續問她是否有最喜歡的寶可夢角色?她逗趣地說:「我無法選擇其中一個,因為那對沒被選到的寶可夢來說太不公平了!」

無論在舞台上或私底下都展現十足霸氣的她,問問她如何保持在如此動人的狀態,以及她是如何詮釋現代女性的自主態度,她說:「對我來說,現在的女生可以做任何事,只要是對社會有意義的,都應該發揮自己的力量去做,譬如說幫助該幫助的人等等,在良善的前提之下,用自己的影響力去影響身邊的人事物。」

A post shared by RITA ORA (@ritaora) on Mar 13, 2019 at 8:32pm PDT