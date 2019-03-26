Supreme傳奇店鋪Unique Hype！IG暗示即將登陸香港

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任何一個喜歡Supreme的朋友，一定都知道位於紐約的傳奇店鋪Unique Hype Collection，每周發售的新品，都是當天下午就到貨，相當的厲害，最近，這家傳奇店鋪即將登陸香港，引發眾人的期待。

▲紐約傳奇店鋪Unique Hype Collection。（圖／翻攝自IG@uniquehypecollection）

Unique Hype Collection的老闆是一位華人叫做Peter，不過，他都把事物交由媽媽Lam Xie打理，而Lam Xie後來就被稱為「OG Ma」，OG Ma也常常在IG示範最流行的穿搭，吸引不少潮流朋友，前來參觀這間厲害的店鋪。

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▲OG Ma穿搭照。（圖／翻攝自IG@uniquehypecollection）

最近，Unique Hype Collection也在IG上發文，說「是時候完成自己的一個夢想了，好快......」，發文的人應該是老闆Peter，而照片看來，店點應該會選在銅鑼灣，如此一來，各位朋友就不必跑到遙遠的紐約，到香港就可以朝聖這間傳奇店鋪，不過，目前沒有確切的開幕時間，喜歡的朋友，可以先看查查班機囉！

▲暗示將於銅鑼灣開設店鋪。（圖／翻攝自IG@uniquehypecollection）

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