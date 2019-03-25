天真哥峇厘島「帶超大行李」闖關　打開驚見2歲紅毛猩猩昏睡！

▲俄羅斯人到峇厘島觀光，企圖走私兩歲紅毛猩猩。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

對於瀕臨絕種的動物，亦或是保育類動物，都應該有些尊重或是基本常識。在戰鬥民族「俄羅斯人」的思想中，動物的價值很可能沒有一般人思想中的高。一名到印尼旅遊的俄羅斯人日前被查獲，企圖夾帶2歲的紅毛猩猩出境，另外還有2隻大壁虎及蜥蜴。

根據《Крым Реалии》報導，27歲的安德烈（Андрей Жестков）22日在峇里島的機場遭到盤查，因為海關在他的手提行李中找到一個小塑膠袋，裡面裝的是些許的麻醉過敏藥，還有2隻壁虎和5隻蜥蜴，雖然都活著但是意識相當模糊，疑似是遭到下藥要非法攜帶出境。

最令海關震驚的，是在安德烈的另外手提行李中，發現一個熟睡的2歲紅毛猩猩。他告訴海關，「給了猩猩和其他動物一些牛奶跟藥片之後，動物就沉沉的睡去，如果帶回俄羅斯境內販售，一隻可以賣高達3000美元（約台幣9萬元）。」

紅毛猩猩在動保界屬於瀕臨危險的動物，自1999年起，已從10萬多隻減少到1萬3000多隻，目前峇厘島當地警方和動保團體正在調查，走私紅毛猩猩背後是否有「販售動物的團體」在指使操縱。