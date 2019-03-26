母親節百貨保養品特惠清單！SK-II超大容量必買、海洋拉娜最高現省4萬元

每到母親節，除了物色送給媽媽的禮物，也是所有愛美女人的囤貨時刻！許多保養品品牌都會在這時候將經典明星款加大加量，不趁現在買還等何時！？除了超人氣空瓶王雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、KIEHL'S 金盞花化妝水...這次也多了許多保養控會失心瘋的人氣組合！一起看看...

雅詩蘭黛 小棕瓶加大版75ml發燒組合



被消費者譽為「人生若沒有它肌膚便會枯萎」的「特潤超導修護露」小棕瓶每年到了此刻都會推出加大版的75mlJUMBLE SIZE！這一次的特惠組，買加大瓶就送3罐迷你BABY SIZE小棕瓶，限量組合實在太划算，鐵粉必準時搶購！

優惠價：NT$4,980／原價：NT$6,597（省NT$1,617)

內含：特潤超導修護露 75ml、特潤超導修護露 7ml、特潤超導修護露 7ml、特潤超導修護露 7ml

雅詩蘭黛 Pro極速緊緻肌密全能精華加大版75ml



能多方位解決肌膚彈性變差與鬆弛下垂等狀況的小銀瓶，是許多部落客、藝人熱推回購的拉提神器，容量升級至75ml，讓人超心動！

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優惠價：NT$5,700／原價：NT$6,450（省NT$750)

雅詩蘭黛 微分子肌底原生露加大版400ml



能改善膚質的經典原生露被Youtuber Catie及許多資深保養控譽為此生不能沒有之一的保養前導神品也推出超值400ml瓶 ，絕對要趁此時入手！

優惠價：NT$6,800／原價：NT$9,067 （省NT$2,267)

KIEHL'S 金盞花化妝水加大版500ml



KIEHL'S金盞花化妝水一直深受消費者喜愛！每到週年慶資深鐵粉都懂要趕緊入手500ml加大版！首四日還加送新品金盞花精萃亮采水凝霜 7ml喔。

優惠價：NT$2,390／原價：NT$2,900 （省NT$510）

KIEHL'S冰河醣蛋白保濕霜加大版 125ml



超保濕！地表最強乳霜！好輕不黏膩 24HR彈、澎、嫩，保濕霜富含萃取自極地的冰河醣蛋白，提供肌膚水潤柔嫩的保濕效果，這次加大版可以讓妳怎麼狂擦都不心疼！首四日還加送冰河保濕機能水 40ml。

優惠價：NT$2,400／原價：NT$3,375 （省NT$975）

嬌蘭 蜂王乳雙導精華大容量超值組

嬌蘭的超級明星商品”雙精瓶”，去年甫推出就席捲美妝市場，雙管精華，同步煥膚兼修護，雙管齊下、一步到位，不但可以增進肌膚緊緻更能改善肌膚粗糙、毛孔粗大的問題，同時淡化痘疤、並帶來飽滿光澤，一滴就有感，七天效果立現！這樣旋風級精華液，當然是要趁母親節的檔期來掃貨、囤貨，幫助肌膚時時刻刻都維持在最佳狀態。

優惠價：NT$7,750／原價：NT$14,741（省NT$6,991）

內含：皇家蜂王乳雙導精華50ml(正品)、蜜露 40ml、超拉提眼霜5ml、雙導精華7日體驗禮、面膜乳10 ml、香缇日霜 (豐潤版) 3ml、蘭鑽金萃油5ml

Bobbi Brown 大容量高保濕面霜100ml



質地豐盈滋潤，立即為肌膚帶來大量水分，並持續一整天釋放保濕因子，肌膚變得平滑有彈性，使臉上的底妝充滿光澤，像一塊雙面磁鐵，緊緊抓住水分及粉底，使妳的妝容一整天服貼不脫妝。特別適合混合偏乾及乾性肌膚使用。

優惠價：NT$3,300／原價：NT$4,500（省NT$1,200）

Bobbi Brown 茉莉沁透淨妝油400ml



消費者過往必以三組起跳入手囤貨，它的成份以天然茉莉精油為基底，能夠極速乳化，輕鬆溶解彩妝，卸妝後肌膚依然清爽舒適。

優惠價：NT$2,520／原價：NT$3,400（省NT$880）

Bobbi Brown 大容量瞬間雙效眼唇卸妝液 200ml



所有膚質，使用任何長效（防水）彩妝產品，都可溫和迅速地卸除，Bobbi Brown 的雙效眼唇卸妝液加大版，絕對是母親節檔期必入手呀。

優惠價：NT$1,440／原價：NT$2,100（省NT$660）

雪花秀 潤燥精華新品加大組



雪花秀的全能抗老明星商品– 潤燥精華EX，深受消費者喜愛，今年還特別於母親節限量推出「潤燥精華 EX–梅雪之綻」的加大組，是不是很令人動心！

優惠價：NT$3,680／原價：NT$5,024（省NT$1,344）

內含：潤燥精華EX 90ml 梅雪之綻(正貨)、滋晶雪瀅潔面乳 30ml、滋陰水15ml、雪御活顏精萃8ml

蘭蔻 超緊顏白金淡斑霜 75ml



蘭蔻青春霜，一次做到緊緻x美白x柔嫩，蘭蔻科學實驗室推出極致雙重科技：太空抗引力超效科技：撫平皺紋痕跡，全臉緊緻，肌膚更柔嫩飽滿；白金淡斑科技：調節黑色素，淡化斑點，勻亮膚色，肌膚更白晳透亮。

優惠價：NT$4,900／原價：NT$6,150 元 （省NT$1,250）

蘭蔻 激光煥白淨斑精華（升級版）50ml



淡斑美白精華液添加「阿爾卑斯雪絨花精萃」及「紅酒酵母精華」，並搭配法規美白成分，倍速淡化表皮色素斑，美白精華液讓肌膚再現淨白無瑕

優惠價：NT$4,900 元／原價：NT$6,167 元 （省NT$1,267）

蘭蔻 超進化肌因賦活露 75ml



蘭蔻NO.1明星商品肌因賦活露（小黑瓶），有效修護肌底，全面改善肌膚老化問題，一次實現彈嫩、撫紋、透亮！

優惠價：NT$5,100／原價：NT$7,375（省NT$2,275）

La Mer 經典乳霜500ml



蘊含海洋拉娜的關鍵成分Miracle Broth™濃縮精華，賦予肌膚克服敏感的力量，舒緩乾燥緊繃等現象，也能替日常生活當中的肌膚損傷做出最為極緻的修復及呵護。

優惠價：NT$78,500／原價：NT$119,200 （省NT$40,700）

內含：La Mer 經典乳霜500ml、修護精華油30ml

La Mer 緊緻塑顏精萃75ml/賦活再生精萃75ml



肌膚拉提淡化紋路，就靠這兩瓶，賦活再生精萃富含海洋植物精華與濃度極高的濃縮精華Miracle Broth™，能加速肌膚修護，明顯撫平細紋與皺紋。高效緊緻精華，展現青春緊緻的美麗肌膚。

一擦就能快速感受煥顏效果，肌膚透出年輕光澤。長時間每日使用後，膚質更顯緊緻，散發青春光采。

優惠價：NT$26,200／原價：NT$31,250（省NT$5,050）

碧兒泉 奇蹟活源精露加大組



為回饋品牌的愛用粉絲們，碧兒泉每年都會在週年慶及母親節期間推出JUMBO SIZE囤貨版，提供碧兒泉鋼鐵粉們囤貨愛用品的好機會。今年也不例外限量推出了奇蹟活源精露加大組，除了大罐奇蹟活源精露還有乖乖乳和面膜喔。

優惠價：NT$2,850／原價：NT$3,913（省NT$1,063）

內含：奇蹟活源精露200ml、奇蹟活源乖乖乳5ml、奇蹟活源活化面膜15ml

碧兒泉 奇蹟活源晶透露加大組



獨特的輕透水感質地，可以秒速滲透肌底，輕盈好吸收不黏膩，搭配碧兒泉最高濃度的明星成分-奇蹟活源因子，幫助活化與修護肌底，使用後讓肌膚全面升級，閃耀細緻的晶透亮感。

優惠價：NT$2,850／原價：NT$3,913（省NT$1,063）

內含：奇蹟活源晶透露200ml、奇蹟活源乖乖乳5ml、奇蹟活源活化面膜15ml

碧兒泉 水光草保濕凝凍加大組



碧兒泉首次發現跨時代保濕成分→保濕水光草*，能修護肌膚傳水功能並且富含維他命。水光草保濕凝凍經過20年的不斷研發更新，加入了保濕水光草，讓肌膚由內而外保濕源源不絕，修復皮膚乾燥問題，深層為臉部保濕，綻放自信水光！

優惠價：NT$2,600／原價：NT$5,141（省NT$2,541）

內含：水光草保濕凝凍125ml、奇蹟活源晶透露14ml、水光草保濕凝凍15ml

品木宣言 漫步在雲端腿部舒緩霜加大版250ml



能有效改善靜脈曲張、消除腿部浮腫的漫步在雲端腿部舒緩霜加量版，讓有習慣保養腿部的人用得更過癮！

優惠價：NT$1,480／原價：NT$1,917（省NT$600）

品木宣言 元氣亮膚水凝乳加大版 75ml



熬夜族必備！輕盈無油、能立即保濕與增添光澤的活化水凝乳，也推出加量加大版，讓保養控能不心痛的大量使用！

優惠價：NT$1,500／原價：NT$2,025（省NT$525）

品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水加大版400ml



熱銷好幾年的超人氣保養品，品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水「靈芝水」也推出巨大瓶，讓濕敷控用得過癮！

優惠價：NT$2,300／原價：NT$2,900（省NT$600）

DARPHIN 全效舒緩經典組

以天然抗敏花植成分—退紅神花-牡丹、抗敏天王-洋甘菊、強化肌底循環-山楂，提供敏弱肌全方位肌膚照顧，從肌底根源修護，掃除敏感所帶來的不適。無論是卸妝清潔、修護精華、舒緩面霜、敏感泡泡眼救星—全效舒緩眼霜，DARPHIN提供最完整肌膚照顧，讓肌膚保養不僅舒緩修護，還超有效！

優惠價：NT$6,000／原價NT$7,717 （省NT$1,717）

內含：全效舒緩精華液50ml、全效舒緩面霜50ml、全效舒緩化妝水200ml

SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g



原版只有80g，這次推出加大限量版！

「R.N.A.超肌能緊緻科學」，並協同「立體緊緻複方」，縱向提升緊緻，橫向細緻毛孔，為肌膚打造全方位立體緊緻。立體緊緻複方：將能減緩老化的「小球藻萃取」與可修護受損膠原纖維，促進膠原蛋白增生的「五胜肽」完美結合，為肌膚全方位提升緊緻度，抑制細紋形成，增添肌膚保濕度與光澤度。

優惠價NT$5,220元

SK-II 青春敷面膜10片



性質柔軟的棉質面膜，每片都蘊含豐富的PITERA™， 讓肌膚浸浴於豐盈的PITERA™成分中。這神奇成分，令肌膚變得水潤，充滿光澤，時刻晶瑩剔透。

特惠價NT$3,591

SK-II 亮采化粧水230ml



這瓶質地清爽的化粧水，蘊含天然酵母萃取PITERA™及AHA，能溫和地清除老化角質，並能幫助潔淨肌膚，讓後續使用的保養品吸收得更好。

優惠價NT$2,502

SK-II超肌因阻黑淨斑精華75ml



蘊含肌因阻黑淨斑複方及PITERA™，能對抗黑色素，淡化斑點，打造全方位淨白光感美肌。 特有全新升級滴管設計，可自動吸取一次所需最佳用量。

優惠價NT$7,002

SK-II 超肌因鑽光淨白精華75ml



經典成分 PITERA™ 結合「肌因光感科學複方」，能對抗黑色素，改善暗沉，展現透亮光采，讓肌膚由內而外煥發淨白光蘊²。呈乳白色精華狀，質地輕盈，易於延展讓肌膚更易吸收。 特有升滴管設計，可自動吸取一次所需最佳用量，達到最佳保養修護效果。

優惠價NT$8,280

文／柯夢波丹 圖／各品牌提供

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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