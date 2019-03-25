12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊 巨蟹變暴躁
▲妳覺得妳能發現男友小地方的改變嗎？要注意，這些都有可能是變心徵兆。（圖／示意圖／翻攝JTBC《耀眼》官網，以下同）
編輯／Rose
坐擁破385萬粉絲的大陸占星博主幼熙，用「一句話」點出12星座男生變心前的狀態，叫女生們提高警覺，把自己的男友看仔細。
其中，牡羊座被說會開始說謊，有牡羊座的女友就站出來表示「是真的」，更有不少女網友跳出來喊準，只不過也有人出來喊冤，被說「變得愛理不理」的處女男，有網友就跳出來說「只是不想說話」，不是真的感情變淡了。
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▲感覺到男友愛理不理的樣子？請小心！（圖／示意圖）
摩羯座：開始迷迷糊糊。
水瓶座：他小習慣開始改變。
雙魚座：他常常說別的女生的優點。
牡羊座：他開始撒很爛的謊。
▲忽冷忽熱、迷迷糊糊，也是變心徵兆。（圖／示意圖）
金牛座：他變得像牛一樣倔。
雙子座：他變得忽冷忽熱。
巨蟹座：他變得很暴躁。
獅子座：他對妳不好。
▲對妳不好更不用說，絕對有鬼。（圖／示意圖）
處女座：他對妳愛理不理。
天秤座：他變忙了。
天蠍座：他很粗魯，而且不關心妳。
射手座：他越來越沒空。
▲越來越沒空、扯一些很爛的謊，女生們都要小心。（圖／示意圖）