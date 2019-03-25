日本地鐵時刻表竟是用「Excel」畫的！　網驚：神乎其技

▲日本網友發現列車時刻表竟是用「辦公室神器」Excel所畫。（圖／翻攝自推特／@ ndr_tw）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本地鐵的時刻表既美觀又好懂易讀，即使不懂日文的人也能輕易看懂列車資訊。近日有日本網友驚奇發現，原來這些簡潔美麗的時刻表竟是用「辦公室神器」Excel做出來的！許多網友知道後也大感驚奇，紛紛跑去附近地鐵站查看，還有人也使用Excel做類似的表格跟風。

日本網友NDR近日在推特分享，他在名古屋鐵道的名鐵一宮車站搭車時，也看了看旁邊的時刻表，發現下方竟有行小字「070405名鉄一宮＿名古屋＿平＿A.xls」，顯示出這張精美的時刻表竟是用Excel所畫的！該貼文被轉發3.4萬次，獲得7萬多個讚，在日本網路上引起熱議。

其他網友們看到後，也紛紛到附近地鐵站查看時刻表，果不其然發現許多時刻表下方都有「.xls」的檔案名，紛紛稱奇表示，「技術超強！」、「原來可以做報表以外的東西」、「我要來檢查其他地鐵站」、「完成度也太高了吧」、「讓我想到有個老爺爺用Excel作畫」、「我原本以為是用llustrator（常用製圖軟體）做的欸」。

還有網友表示只要掌握好儲存格排列、大小，調整顏色及文字，一樣也能做出這麼美麗好讀的時刻表，並直接演練製作出來，讓其他人大呼：「超強！」